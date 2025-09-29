Nghệ An: Hàng loạt ô tô, xe máy biến dạng sau 'cơn cuồng nộ' của bão Bualoi

Chị Nguyễn Thị Tâm, 40 tuổi, một cư dân sống ở đây, cho biết: "Từ nhỏ giờ tôi mới thấy cơn bão kinh khủng như thế này. Các cửa kính trong nhà rung bật bật. Bão quần thảo mạnh từ 9h đêm 28/9 cho tới gần sáng ngày 29/9. Sau khi bão giảm cấp, chúng tối xuống đường kiểm tra thì thấy hàng loạt xe máy ngã ngổn ngang, cây cối đổ nhiều, tấm tôn lợp bay ngổn ngang..."