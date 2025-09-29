Bão số 10 đổ bộ đất liền, miền Bắc và Trung Bộ nhiều nơi mưa như trút

Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6-9, giật cấp 10-12. Trạm Diễn Châu (Nghệ An) gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cấp 10, giật cấp 12.
Hồi 4h ngày 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển tỉnh Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.
Vị trí hiện tại của bão số 10 trên đất liền nước ta.
Trong 12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20- 25km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 16h cùng ngày, bão ở trên khu vực Thượng Lào.
Do ảnh hưởng của bão, từ hôm nay đến 30/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai và các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Hà Tĩnh mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).
Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.
Thời tiết cả nước ngày thứ hai (29/9), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ.
Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.
Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng đồng bằng có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 3; riêng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình sáng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sau gió giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.
Thời tiết mưa to nhiều nơi trên cả nước.
Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị sáng có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 10-11; sau gió giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.
Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.
TP. Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.
