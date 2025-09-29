Bão số 10 sức gió kinh hoàng, mưa lớn gây nhiều thiệt hại tại Nghệ An, Hà Tĩnh

Cơn bão có sức tàn phá tương đương bão số 5 vừa qua, thậm chí có thời điểm gió giật còn mạnh hơn, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Một đêm dài không ngủ đối với người dân miền Trung.

Tại Hà Tĩnh, bão quần thảo nhiều giờ từ đêm 28 đến rạng sáng 29-9. Các khu vực ven biển Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân (cũ) ghi nhận nhiều thiệt hại ban đầu, với nhiều nhà dân bị sập, tốc mái, cột điện ngã đổ.

Nhiều nhà dân vừa khắc phục xong thiệt hại do cơn bão số 5, nay lại phải chịu nhiều mất mát với bão số 10. Tại TP Vinh và các huyện ven biển Cửa Lò, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu (cũ), gió giật dữ dội đã quật ngã hàng loạt cây xanh, cột điện, làm hư hỏng nhiều tuyến đường. Hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, nhiều công trình công cộng bị hư hại.

Một số hình ảnh thiệt hại ban đầu tại khu vực Thiên Cầm (Hà Tĩnh). Ảnh: QUANG TIẾN

Đặc biệt, tại một số khu chung cư ở khu vực thành phố Vinh cũ, cửa sổ bị gió giật vỡ tung, nước mưa xối mạnh tràn vào, khiến nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, tài sản bị ngập hỏng. Tại Nghệ An và Hà Tĩnh, hàng nghìn ngôi nhà tốc mái, hàng nghìn ha lúa và hoa màu bị ngập sâu, nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ tê liệt do ngập lụt, sạt lở, cây xanh, cột điện ngã đổ, mất điện diện rộng.

Một số khu vực ven biển bị sóng đánh sạt lở nghiêm trọng, tàu thuyền neo đậu hư hỏng nặng. Học sinh hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Một số nhà dân tại các khu chung cư khu vực thành phố Vinh (cũ), gió giật vỡ cửa sổ, nước tràn vào nhà.

Một gia đình sống tại chung cư thành phố Vinh (cũ) thiệt hại trong bão số 10.

Các cơ quan chức năng cảnh báo trong những giờ tới, hoàn lưu bão số 10 tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở miền núi và ngập úng sâu tại các vùng trũng thấp. Chính quyền và các đơn vị LLVT đang căng mình ứng phó.

