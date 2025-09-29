Bão quần thảo suốt 12 giờ, chưa thống kê được thiệt hại do mất điện, gián đoạn thông tin liên lạc

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà - Ảnh: LINH NGỌC

Báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết bão đang trên đất liền Nghệ An với sức gió cấp 9-10, giật cấp 11-12; thời gian duy trì gió mạnh liên tục từ 1h-6h30 ngày 29-9.

Dự kiến 10h sáng nay bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Dự báo khoảng 10h ngày 29-9, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi sâu vào đất liền và tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp.

Từ 19h ngày 28-9 đến 7h ngày 29-9, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rất to từ 100-250mm, một số trạm mưa lớn hơn như: Xuân Bình (Thanh Hóa) 314mm, Mỹ Sơn (Nghệ An) 312mm, Hồ Mạc Khê (Hà Tĩnh) 312mm, Đậu Liêu (Hà Tĩnh) 308mm.

Tổng lượng mưa từ ngày 26 đến 7h ngày 29-9, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa 250-450mm, riêng Huế từ 300-600mm, có nơi trên 600mm.

Dự báo từ ngày 29 đến 30-9, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai có mưa từ 150-250mm, có nơi trên 400mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Quảng Trị từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị đang lên. Nguy cơ ngập lụt tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã phía tây tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Bão quần thảo suốt hơn 12 giờ

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết tối 28-9, bão đổ bộ Hà Tĩnh và quần thảo suốt hơn 12 giờ, được đánh giá là cơn bão có phạm vi gió mạnh trên địa bàn lớn nhất từ trước đến nay. Hà Tĩnh đã huy động lực lượng lớn nhất từ trước đến nay để ứng phó, bảo vệ người dân và xử lý hậu quả.

Theo báo cáo sơ bộ của tỉnh, đến nay chưa có thiệt hại về người. Tuy nhiên bão đã gây mất điện diện rộng trên toàn tỉnh. Hệ thống thông tin liên lạc gián đoạn khiến việc thống kê thiệt hại gặp nhiều khó khăn.

Về tài sản, nhiều nhà cửa, công trình kiến trúc, cây cối bị hư hỏng nặng. Tỉnh đã tổ chức sơ tán hơn 10.000 hộ với trên 20.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. Tàu thuyền đều đã vào bờ, đảm bảo an toàn cho ngư dân.

Đáng lo ngại nhất là hệ thống đê biển vốn yếu, trong đó 4 trọng điểm là đê Hội Thống, Cương Phụ, Cẩm Nhượng, Thạch Kim tiếp tục hư hại nghiêm trọng dù đã được gia cố trước bão. Các hồ đập chủ yếu là đập đất, hơn 40 hồ nằm trong diện nguy cơ cao. Nhờ điều tiết sớm, các hồ cơ bản vẫn an toàn và góp phần cắt lũ cho hạ du.

Chủ động huy động lực lượng, kịp thời sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm

Còn theo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh, đến chiều tối 28-9, địa phương đã tổ chức di dời 4.359 hộ với 14.829 nhân khẩu đến nơi an toàn; đồng thời triển khai chằng chống nhà cửa, bảo đảm an toàn cho người dân. Tàu thuyền đã được đưa vào nơi neo đậu trú bão an toàn.

Về thiệt hại, trước mắt chưa có báo cáo đầy đủ do mất điện, gián đoạn thông tin liên lạc, nhiều khu vực mưa lũ chưa tiếp cận được. Sơ bộ ban đầu chưa có thiệt hại về người. Toàn tỉnh ghi nhận một nhà bị sạt lở nghiêm trọng, 141 nhà bị tốc mái.

Nhân dân ở các khu vực nguy hiểm đã được sơ tán kịp thời. Hệ thống giao thông hư hỏng nhiều đoạn, cống, cây cối, cột điện đổ; một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ngập sâu. Một số trường học cũng bị tốc mái, trong khi sản xuất nông nghiệp chưa thể thống kê do nước lũ dâng cao.

Chính quyền và lực lượng tại chỗ đang tập trung khắc phục, ưu tiên khôi phục giao thông, điện, thông tin liên lạc; sửa chữa trường học, cơ sở y tế để sớm ổn định đời sống và bảo đảm việc học tập, khám chữa bệnh cho người dân. Nghệ An cũng tiếp tục theo dõi chặt chẽ mưa lũ sau bão, duy trì lực lượng trực chiến, không để xảy ra chủ quan, lơ là.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong báo cáo thêm về trường hợp hồi 23h30 ngày 28-9, 2 tàu cá BV92756 và BV92754 có 13 lao động đang neo đậu tại khu vực gần cầu Gianh, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị; khi đang thử máy thì bị đứt neo trôi dạt; 4 người bơi được vào bờ; 9 người/2 tàu hiện đang mất liên lạc. Địa phương đang tích cực tổ chức tìm kiếm.

1,8 triệu khách hàng mất điện, nhiều đơn vị điện lực miền Bắc vào hỗ trợ ứng phó Lực lượng nhân công ngành điện các tỉnh miền Bắc vào miền Trung chi viện ứng phó khắc phục thiệt hại của bão số 10 - Ảnh: M.PHƯƠNG Cập nhật thông tin từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), sau khoảng 7 tiếng hoành hành ở Hà Tĩnh, Nghệ An, bão đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống điện. Đến nay có 1,869 triệu khách hàng bị ảnh hưởng, đã khôi phục được 62.892 khách hàng (3,36%). Theo EVNNPC, hiện 3 địa phương thiệt hại nặng nhất gồm: Hà Tĩnh đang gián đoạn cung cấp điện toàn bộ 100% khách hàng. Nghệ An có 963.064 khách hàng bị ảnh hưởng (chiếm 87,88%). Thanh Hóa có 337.914 khách hàng bị ảnh hưởng (chiếm 28,29%). EVNNPC đã huy động 849 cán bộ, công nhân thuộc các đội xung kích từ nhiều đơn vị điện lực ở nhiều tỉnh thành để khắc phục sớm nhất các thiệt hại lưới điện.

