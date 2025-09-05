Báo Mỹ 'ngẩn ngơ' ngắm nhà gạch nung độc đáo ở Hà Tĩnh

Nằm giữa trung tâm Hà Tĩnh, The Tiamo House được thiết kế theo yêu cầu của một nhiếp ảnh gia với đề bài rất đặc biệt: Không gian hướng nội cho loại hình nhà phố. Ảnh: Hoang Le
Trên mảnh đất xây dựng đã có một vài cây xanh lâu đời nên gia chủ mong muốn được giữ lại. Đó là một nhiệm vụ quan trọng của nhóm kiến trúc sư. Ảnh: Hoang Le
Từ yêu cầu đặc biệt của gia chủ, kiến trúc sư lên ý tưởng về không gian nhiều lớp, tạo ra chiều sâu về không gian cho công trình. Ảnh: Hoang Le
Giữa khu dân cư đông đúc, ngôi nhà nổi bật với mặt tiền gạch nung mộc mạc, gần gũi. Ảnh: Hoang Le
Cách sắp xếp so le tạo khe hở giúp cản nắng cho không gian bên trong, nhưng không làm bí bách. Ảnh: Hoàng Lê
Để khắc phục tình trạng ngập lụt, kiến trúc sư nghiên cứu và thay đổi cao độ của ngôi nhà. Không gian gara, sân vườn phía trước được nâng lên vừa đủ để thuận tiện cho việc tiếp cận. Ảnh: Hoàng Lê
Cửa chính bằng chất liệu gỗ mộc mạc. Ảnh: Hoàng Lê
Tiền sảnh được tận dụng làm nơi vui chơi cho trẻ nhỏ. Ảnh: Hoàng Lê
Phòng khách rộng thoáng nhờ thiết kế trần cao và kết nối với sân vườn. Ảnh: Hoàng Lê
Nhờ khoảng hiên rộng, ánh sáng chiếu vào bên trong nhà vừa phải, không quá gay gắt. Ảnh: Hoàng Lê
Mành tre gần gũi giúp che chắn hiệu quả dưới cái nắng nóng gay gắt của miền Trung. Ảnh: Hoàng Lê
Sân sau rộng rãi với cây cối xanh mướt, hồ nước nhỏ, mang đến khung cảnh làng quê yên bình. Ảnh: Hoàng Lê
Mái ngói gạch nung thiết kế dạng dốc hiệu quả trong việc cản nắng và điều tiết nước mưa. Ảnh: Hoàng Lê
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn