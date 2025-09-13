Thời gian:
Báo Mỹ ca tụng biệt thự hình chữ T độc đáo tại Hà Nội

Trên khu đất với mặt tiền hẹp trải dài về phía sau, tạo thành hình chữ T đặc trưng, ngôi nhà thiết kế khu vườn rộng, không gian sinh hoạt hướng vào trong.

DOM là biệt thự tọa lạc ở ngoại ô Hà Nội, được thiết kế làm nơi nghỉ dưỡng cuối tuần cho đại gia đình. Ảnh: Bùi Xuân Quý

Khu đất rất độc đáo với mặt tiền hẹp trải dài về phía sau, tạo thành hình chữ T đặc trưng. Ảnh: Bùi Xuân Quý

Gia chủ và kiến trúc sư thống nhất ngôi nhà nên có một khu vườn rộng. Ảnh: Bùi Xuân Quý

Không gian sinh hoạt và tầm nhìn chính được hướng vào bên trong để tăng cường sự riêng tư và giảm thiểu tác động của tiếng ồn giao thông từ đường phố. Ảnh: Bùi Xuân Quý

Phần lớn diện tích đất phía sau dành cho khu vườn rộng lớn, trồng cây cao, bụi rậm và bãi cỏ cho trẻ em chạy nhảy. Ảnh: Bùi Xuân Quý

Khu vực sinh hoạt, ăn uống và bếp mở được bố trí giữa sân sau và một khu vườn nhỏ hơn ở phía trước. Ảnh: Bùi Xuân Quý

Từ không gian trung tâm này, gia chủ có thể quan sát những thay đổi liên tục của thiên nhiên. Ảnh: Bùi Xuân Quý

Trung tâm tầng trệt là một lõi gỗ dài chạy từ trước ra sau nhà. Khối trung tâm này tổ chức bố cục và bao gồm nhà bếp, cầu thang, phòng vệ sinh cho khách và phòng giặt. Ảnh: Bùi Xuân Quý

Phòng khách rộng rãi với tầm nhìn bao quát ra khu vườn. Ảnh: Bùi Xuân Quý

Tầng hai có ban công nhô ra, che nắng từ hướng Tây, tạo bóng mát xuống hiên nhà tầng trệt. Ảnh: Bùi Xuân Quý

Không gian ngập tràn nắng gió. Ảnh: Bùi Xuân Quý

