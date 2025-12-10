Chủ tịch nước tặng Huân chương dũng cảm thưởng 2 công dân Lý Sơn

Chủ tịch nước Lương Cường vừa ký Quyết định số 2360/QĐ-CTN ngày 09/12/2025 về việc tặng Huân chương dũng cảm thưởng 2 công dân tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong cơn bão số 13.

Nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe anh Lê Văn Sanh (Ảnh chụp lúc anh Sanh được đưa vào đất liền).

Theo Quyết định, Huân chương dũng cảm được trao ông Phan Duy Quang, công dân thôn Tây Vĩnh An và ông Lê Văn Sanh, công dân thôn Tây An Hải (đặc khu Lý Sơn). Cả hai đã không quản hiểm nguy, kịp thời cứu người trong tình huống đặc biệt nguy cấp khi bão số 13 đổ bộ. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân được khen thưởng chịu trách nhiệm thi hành.

Trước đó, chiều 6/11, khi bão số 13 chuẩn bị đổ bộ, ông Dương Quang Cường (44 tuổi), công dân thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, nhảy xuống biển. Thấy vậy, anh Lê Văn Sanh và anh Phan Duy Quang dùng thúng ra cứu vớt nhưng cả 3 bị sóng lớn cuốn trôi. Lực lượng chức năng huy động nhiều tàu tìm kiếm nhưng buộc phải tạm dừng do thời tiết nguy hiểm; một tàu bị đánh chìm trong quá trình tham gia cứu nạn.

Người nhà chăm sóc ông Phan Duy Quang (Ảnh chụp lúc ông Quang được đưa vào đất liền).

Đến trưa 7/11, trực thăng Sư đoàn 372 được điều động tìm kiếm khẩn cấp. Sáng 8/11, tàu Hải Nam 39 phát hiện và cứu được anh Phan Duy Quang; chiều cùng ngày, tàu An Vĩnh Express tìm thấy anh Lê Văn Sanh tại vùng biển Gia Lai (tỉnh Bình Định cũ); tiếp đó, tàu cá QB-92981.TS cứu được ông Dương Quang Cường khi trôi dạt cách đảo Lý Sơn 50 hải lý.

Tác giả: Thanh Thắng

Nguồn tin: Báo VOV