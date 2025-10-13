Báo Mỹ ca tụng ngôi nhà 'biết thở' ở Hưng Yên

HY House nằm trên khu đất khá khiêm tốn, giữa một khu đô thị đông đúc tại Hưng Yên. Ảnh: Hoàng Lê
Thách thức đặt ra cho các kiến trúc sư là tạo ra một cấu trúc hoàn toàn mở bên trong một ngôi nhà hẹp được bao quanh bởi những bức tường cao. Ảnh: Hoàng Lê
Để giải quyết vấn đề này, kiến trúc sư áp dụng một cấu trúc thích ứng với khí hậu, đảm bảo "mở" hoàn toàn bên trong ngôi nhà. Ảnh: Hoàng Lê
Một bức tường nhiệt đới mặt trước và sau, được chắn bởi thảm thực vật tươi tốt ở giữa và các khoảng trống mở rộng tại các tầng khác nhau. Ảnh: Hoàng Lê
Tường bao bên ngoài được tạo thành từ những viên gạch đất sét nung xếp xen kẽ, tạo ra hơn 50% kẽ hở. Ảnh: Hoàng Lê
Bức tường đặc biệt này có thể bảo vệ nội thất khỏi các yếu tố thời tiết khắc nghiệt trực tiếp như nắng gió, khói bụi, ô nhiễm, tiếng ồn xe cộ. Ảnh: Hoàng Lê
Thông qua 50% không gian hở, những làn gió mát có thể lưu thông tự do khắp mọi ngóc ngách của ngôi nhà. Ảnh: Hoàng Lê
Con người không còn phụ thuộc quá nhiều vào các thiết bị làm mát cơ học và điều hòa không khí. Ảnh: Hoàng Lê
Bên trong, các phòng được thiết kế mở, liên thông với không gian sinh hoạt chung. Ảnh: Hoàng Lê
Ranh giới giữa bên trong và bên ngoài được xóa bỏ hoàn toàn thông qua việc sử dụng các tấm kính lớn, loại bỏ những bức tường ngăn cách khô cứng. Ảnh: Hoàng Lê
Kiến trúc sư khéo léo lồng ghép cây xanh xen kẽ khắp nơi trong căn nhà. Ảnh: Hoàng Lê
Tính liên tục của các tầng mở được duy trì xuyên suốt toàn bộ ngôi nhà, vì vậy sự ngột ngạt thường thấy của một dãy nhà hẹp được loại bỏ. Ảnh: Hoàng Lê
Việc chữa lành tinh thần được thúc đẩy thông qua sự giao thoa của các yếu tố tự nhiên, cho phép các thành viên tận hưởng sự thư giãn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Ảnh: Hoàng Lê
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn