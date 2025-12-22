Khóa tay 2 "con nghiện" một ngày thực hiện 3 vụ trộm

Chỉ trong ngày 9/8, trên địa bàn xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang liên tiếp xảy ra 3 vụ trộm cắp tài sản với cùng phương thức, thủ đoạn lợi dụng việc chủ nhà đi vắng, các đối tượng đã dùng kiềm cộng lực cắt khóa đột nhập vào nhà lấy trộm tiền và các tài sản có giá trị khác. Trong đó, nhà bà L.T.H.Y. (SN 1967, trú tại ấp Hòa Tiến, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) tài sản bị mất trộm gồm: tiền mặt hơn 400 triệu đồng, cùng nhiều trang sức bằng vàng có giá trị lớn.

Quá trình điều tra, xác minh và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng CSHS Công an tỉnh An Giang nhận định đây là nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức, mang tính lưu động, từ địa phương khác đến để thực hiện hành vi phạm tội. Ban chuyên án đã tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Nguyễn Minh Cường (tên gọi khác Cường “Ba Phi”) và Trần Vũ Linh.

Ngày 16/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Cường (tên gọi khác Cường “Ba Phi”, SN 1998; nơi thường trú: ấp 8, xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang); thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cắp đối với Trần Vũ Linh (SN 1996; nơi thường trú: ấp 4, xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang).

Bước đầu xác định, Cường “Ba Phi” và Vũ Linh không có nghề nghiệp nhưng lại thường xuyên sử dụng ma túy. Để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy nên cả 2 thỏa thuận cùng nhau đi trộm cắp tài sản của người khác. Khoảng 12h ngày 9/8, Vũ Linh chạy xe mô tô chở theo Cường “Ba Phi” chạy trên các tuyến đường khi gặp nhà nào không có người thì đột nhập, lấy trộm tiền và các tài sản có giá trị.

Đến khoảng 16h cùng ngày, khi đến trước lộ giữa nhà bà B.T.T.T. và L.T.H.Y. tại ấp Hòa Tiến, xã Thạnh Lộc, thấy cửa nhà của 2 nhà đều khóa, không có chủ nhà. Lúc này, Cường “Ba Phi” đứng ngoài lộ quan sát, cảnh giới còn Vũ Linh đi ra phía bên hong nhà bà Thanh leo qua rào lưới B40 rồi dùng vật cứng cạy cửa sổ chui vào nhà lục tìm tài sản có giá trị để lấy.

Sau đó, cả 2 đi xung quanh nhà bà Y., đi đến ô cửa kính ở bên hông nhà, Vũ Linh đứng lên vai của Cường “Ba Phi” rồi dùng kiềm cộng lực được chuẩn bị từ trước, đập vỡ cửa kính, cắt thanh chắn bằng nhôm, chui vào bên trong lấy trộm hơn 400 triệu đồng tiền mặt, 2 chiếc vòng đeo tay, 1 sợi sợi dây chuyền, một con heo đất.

Hai đối tượng gom hết tiền vào ba lô rồi chạy xe tẩu thoát khỏi hiện trường theo hướng về Giồng Riềng (tỉnh An Giang). Đến khoảng 17h30 cùng ngày, khi về đến chợ Giồng Riềng cả 2 gặp và đưa cho một người quen nhờ bán 2 tờ 100 USD và 2 chiếc vòng vàng, được số tiền khoảng hơn 40 triệu đồng. Sau khi được người quen đưa lại tiền, Cường “Ba Phi” và Vũ Linh chia nhau tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy hết, sau đó 2 đối tượng bị các trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn.

Tác giả: Trần Lĩnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân