Báo Mỹ ca tụng nhà phố xanh từ ngoài vào trong giữa đô thị TP HCM

Ha House là một ngôi nhà đặc biệt nằm trong khu dân cư mới của TP HCM, nơi sự phát triển nhanh chóng đã tạo nên một môi trường sống dày đặc với những ngôi nhà san sát nhau. Ảnh: Hiroyuki Oki
Với diện tích đất 7m x 20m, công trình được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của một gia đình ba thế hệ, đồng thời giải quyết bài toán về thông gió và ánh sáng trong bối cảnh đô thị chật hẹp. Ảnh: Hiroyuki Oki
Mong muốn của gia chủ là có một “khu vườn lớn” để trẻ em có thể vui chơi, người lớn có thể tổ chức tiệc BBQ, đồng thời phải có hồ bơi, khu vực tập thể dục, phòng ngủ cho bà, phòng khách, bếp ăn và gara. Ảnh: Hiroyuki Oki
Để đáp ứng những yêu cầu đó trong một không gian hạn chế, nhóm thiết kế chia nhỏ khu vườn lớn thành nhiều khu vườn nhỏ, được kết nối xuyên suốt theo phương đứng. Ảnh: Hiroyuki Oki
Từ tầng trệt lên cao, ngôi nhà dần thu hẹp và xoay nhẹ, tạo ra những khu vườn bậc thang liên tục, đan xen giữa các tầng. Ảnh: Hiroyuki Oki
Điều này không chỉ giúp giảm bớt cường độ ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp mà còn làm mát không khí tự nhiên. Ảnh: Hiroyuki Oki
Những bồn cây lớn trên các tầng đóng vai trò làm xanh không gian, đồng thời tạo sự riêng tư cho ngôi nhà. Ảnh: Hiroyuki Oki
Mỗi tầng đều có các khoảng sân với kích thước khác nhau tùy theo chức năng. Một số khu vườn đóng vai trò là không gian riêng tư, nơi gia chủ có thể tiếp cận trực tiếp từ phòng ngủ. Ảnh: Hiroyuki Oki
Những khu vườn này liên kết với nhau bằng hệ cầu thang thép ngoài trời, tạo thành một “khu vườn liên tục” mà trẻ em có thể chạy nhảy khám phá khắp nơi. Ảnh: Hiroyuki Oki
Không gian nội thất cũng được tổ chức để tăng cường sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình. Ảnh: Hiroyuki Oki
Tầng trệt và tầng một liên kết với nhau thông qua một khoảng thông tầng lớn, nơi kết nối tất cả các không gian chính như phòng khách, bếp, phòng ăn, thư viện và phòng ngủ trẻ em. Ảnh: Hiroyuki Oki
Để tiết kiệm chi phí, gạch nung tại địa phương được lựa chọn. Ảnh: Hiroyuki Oki
Khu vực bể bơi trong nhà. Ảnh: Hiroyuki Oki
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn