Bão Mekkhala càn quét Đài Loan, Nhật Bản sơ tán tận 2 triệu người

Bão Mekkhala khiến nhiều nơi ở Đài Loan ngập sâu ngày 26-6 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 26-6, Nhật Bản đã yêu cầu sơ tán hơn 2,2 triệu người, kèm cảnh báo lũ quét và sạt lở đất dồn dập trong bối cảnh bão Mekkhala ngày càng áp sát đảo quốc.

Trước đó, cơn bão này đã khiến khoảng 6 triệu người trên đảo Đài Loan rơi vào cảnh nghỉ làm, nghỉ học khi càn quét qua đây.

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, một dải mưa theo mùa đang gần như đứng yên, liên tục hút thêm luồng không khí ấm và ẩm nên trút mưa rất lớn, nhất là ở các tỉnh miền tây nước này.

Mưa lớn đã làm gián đoạn nghiêm trọng giao thông. Bộ Đất đai Nhật Bản cho biết hơn 200 chuyến bay đã bị hủy, hàng chục chuyến tàu ngừng chạy và nhiều tuyến cao tốc phải đóng cửa.

Hãng xe Toyota cũng tạm dừng hoạt động một nhà máy ở vùng Kyushu (miền nam) từ chiều 25-6 cho đến ca làm việc đầu tiên của ngày 26-6.

Trước khi tiến về phía Nhật Bản, bão Mekkhala đã trút mưa xối xả xuống Đài Loan. Chính quyền ba khu vực phía nam là Cao Hùng, Đài Nam và Bình Đông đã ra lệnh đóng cửa công sở và trường học trong ngày 26-6.

Tại Đài Nam, ngập lụt nghiêm trọng làm gián đoạn một đoạn tuyến đường sắt huyết mạch nối hai miền nam - bắc của hòn đảo.

Ở thành phố Tân Trúc phía bắc - nơi đặt nhà máy TSMC - các văn phòng và trường học cũng nghỉ từ trưa cùng ngày. TSMC ra thông báo cho biết đã triển khai các biện pháp ứng phó mưa lớn tại các cơ sở ở Đài Loan và các nhà máy vẫn vận hành bình thường.

Riêng tại một số nơi thuộc vùng nông thôn Bình Đông, lượng mưa đo được kể từ ngày 25-6 đã gần chạm mốc 1m.

Đài Loan chưa ghi nhận thương vong, song nhà chức trách huyện Hoa Liên đang sơ tán gần 200 cư dân tại hai thị trấn nằm phía hạ lưu một hồ chắn trên núi đang dâng nước rất nhanh.

Trước đó, 19 người đã thiệt mạng ở một khu vực khác của Hoa Liên khi một hồ chắn tự nhiên bị vỡ bờ trong siêu bão Ragasa hồi tháng 9-2025, khiến một lượng nước và bùn lớn ập vào nhà dân.

Theo Reuters, mưa được dự báo còn kéo dài ít nhất một tuần trên khắp Đài Loan trước khi giảm dần.

Tác giả: Ngọc Đức

Nguồn tin: tuoitre.vn