Báo chí đồng hành với những mục tiêu phát triển của tỉnh Nghệ An

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung gửi tới các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên trên địa bàn tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi lễ gặp mặt đội ngũ người làm báo trên địa bàn tỉnh. Ảnh: T.C

Thông tin khái quát kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, bên cạnh sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An, để đạt kết quả trên có sự đóng góp rất quan trọng và có ý nghĩa của đội ngũ những người làm báo, các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên đang công tác trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cũng như đội ngũ báo chí trong cả nước, đội ngũ làm báo tỉnh Nghệ An trong thời gian qua đã có đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền theo đúng tôn chỉ, mục đích; tạo được sự ổn định về chính trị trên địa bàn, tạo được sự đồng thuận trong Đảng bộ, trong chính quyền, trong nhân dân và tạo được lòng tin của người dân.

Báo chí Nghệ An đã tập trung tuyên truyền tốt các nhiệm vụ, những chủ trương về phát triển kinh tế, những sự kiện lớn được tổ chức trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, các cơ quan báo chí đã tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về đất, người và quê hương Nghệ An trong cả nước.

Báo chí Nghệ An cũng đã lập luận, phản bác những thông tin sai trái, định hướng thông tin tích cực. Cùng với đó, đã chỉ ra được nhiều vấn đề tồn tại, để từ đó các cấp ủy, chính quyền nâng cao chất lượng công tác điều hành. Đội ngũ nhà báo, phóng viên hoạt động trên địa bàn tỉnh đã tích cực xông pha, không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng đến những nơi khó khăn để thực hiện nhiệm vụ, đi đầu trong công tác an sinh xã hội.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An. Ảnh: T.C

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Ảnh: T.C

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, toàn diện, quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra.

Vào cuối tháng 5/2023, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 và thống nhất sẽ ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là Nghị quyết hết sức quan trọng, tạo tiền đề cho tỉnh Nghệ An phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn trong thời gian tới, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để đạt được mục tiêu đó, người đứng đầu UBND tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên sẽ tiếp tục đồng hành, gắn bó với tỉnh trên tinh thần, trách nhiệm cao nhất, ý thức xây dựng tốt nhất để Nghệ An thực sự phát triển, đúng như mong muốn của Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, chính quyền và các sở, ban, ngành, địa phương sẽ đồng hành, gắn bó, chia sẻ, cùng chung sức với các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên vì mục tiêu phát triển của tỉnh.

Trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Báo chí" cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ban xây dựng Đảng. Ảnh: T.C

Trong dịp này, Nghệ An vinh dự có 2 tác phẩm báo chí đoạt Giải Quốc gia (Đài PT-TH Giải B, Báo Nghệ An Giải C) và 2 tác phẩm lọt vòng chung khảo; Báo Nghệ An đoạt Giải B Giải Diên Hồng.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã có Quyết định tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí" cho các ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An; Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và 4 hội viên thuộc Hội Nhà báo Nghệ An.

Hội Nhà báo Việt Nam cũng quyết định tặng Bằng khen cho nhà báo Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An vì những đóng góp xuất sắc trong công tác báo chí.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải báo chí Nghệ An năm 2022. Ảnh: T.C

Cũng tại buổi lễ, tỉnh Nghệ An đã tổ chức trao Giải Báo chí Nghệ An năm 2022. Với 138 tác phẩm dự thi ở 4 loại hình: báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói, Ban Giám khảo đã chọn được 29 tác phẩm xuất sắc để trao giải, trong đó, có 3 tác phẩm đạt giải Nhất, 4 tác phẩm đạt giải Nhì, 9 tác phẩm đạt giải Ba và 13 tác phẩm đạt giải Khuyến khích.

Tác giả: Trần Phong

Nguồn tin: Báo Công luận