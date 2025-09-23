Bánh trung thu ăn kiểu này tốt cho sức khỏe lại không lo tăng cân, béo phì

Hiểu rõ về hàm lượng calo trong bánh trung thu

Trước khi đi sâu vào cách ăn, bạn cần nắm rõ lượng calo trung bình trong các loại bánh. Một chiếc bánh nướng nhân thập cẩm khoảng 150g có thể chứa tới 600-800 calo, tương đương với một bữa ăn đầy đủ. Bánh dẻo thường ít calo hơn một chút, nhưng vẫn ở mức khá cao. Lượng đường và chất béo trong bánh chính là nguyên nhân chính khiến cân nặng dễ tăng.

Ăn vào thời điểm vàng

Thời điểm tốt nhất để ăn bánh trung thu là vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. Lúc này, cơ thể có cả ngày để tiêu hao năng lượng từ bánh thông qua các hoạt động hàng ngày. Tuyệt đối tránh ăn bánh vào buổi tối, đặc biệt là sau 8 giờ tối. Lượng calo nạp vào lúc này không có cơ hội được đốt cháy, dễ dàng tích tụ thành mỡ thừa, gây tăng cân.

Ăn bánh trung thu đúng cách tốt cho sức khỏe lại không lo tăng cân. Ảnh: Kampá Tour



Cắt nhỏ và ăn chậm

Thay vì ăn cả một chiếc bánh lớn cùng một lúc, hãy cắt bánh thành những miếng nhỏ và ăn từ từ. Điều này không chỉ giúp bạn cảm nhận hương vị một cách tinh tế hơn, mà còn giúp bộ não có đủ thời gian để nhận biết cảm giác no. Khi ăn miếng nhỏ, bạn sẽ kiểm soát được lượng calo nạp vào cơ thể tốt hơn.

Hãy biến bánh trung thu thành món ăn để chia sẻ cùng gia đình, bạn bè. Thay vì mỗi người một chiếc, cả nhà có thể cùng nhau thưởng thức một chiếc bánh, vừa vui vẻ, ấm cúng, vừa giảm được lượng calo cá nhân.

Kết hợp với trà xanh hoặc trà thảo mộc

Trà xanh và các loại trà thảo mộc không đường như trà hoa cúc, trà atiso... là "bạn đồng hành" lý tưởng của bánh trung thu. Trà giúp trung hòa vị ngọt, kích thích tiêu hóa và hạn chế tích tụ chất béo. Polyphenol trong trà xanh còn có tác dụng hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Nhờ đó, bạn có thể thưởng thức bánh một cách trọn vẹn mà không quá lo lắng về việc tăng cân hay ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hơn nữa, việc nhâm nhi một tách trà ấm nóng khi ăn bánh Trung thu còn mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu. Hương thơm dịu nhẹ và vị chát thanh của trà giúp cân bằng vị ngọt đậm đà của bánh, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực tinh tế và hài hòa. Sự kết hợp này không chỉ làm tăng thêm hương vị của bánh mà còn giúp bạn thưởng thức bánh ngon miệng hơn, tránh cảm giác ngán.

Hạn chế tiêu thụ tinh bột sau khi ăn bánh

Bánh trung thu truyền thống, dù là bánh dẻo hay bánh nướng, đều chứa nhiều đường và tinh bột. Ăn quá nhiều bánh có thể dẫn đến tăng cân, béo phì và rối loạn dung nạp glucose, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Để ăn bánh trung thu mà vẫn đảm bảo sức khỏe, hãy điều chỉnh chế độ ăn uống của bạn. Nếu bạn đã ăn bánh trung thu, hãy giảm bớt cơm và các thực phẩm giàu tinh bột khác trong bữa ăn. Đồng thời, nên bổ sung thêm nhiều rau xanh để hỗ trợ tiêu hóa và đào thải chất béo.

Tăng cường vận động sau khi ăn bánh

Sau khi tận hưởng những miếng bánh trung thu thơm ngon, đừng quên dành thời gian cho các hoạt động thể chất để đốt cháy năng lượng dư thừa. Đây là yếu tố quan trọng nhất để cân bằng lượng calo nạp vào.

Sau khi ăn bánh trung thu, bạn nên dành thời gian đi bộ, tập thể dục, hoặc tham gia các hoạt động thể chất khác. Việc đốt cháy calo sẽ giúp bạn không phải lo lắng về cân nặng.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: Báo VOV