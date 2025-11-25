Bánh tét nghĩa tình gửi về rốn lũ Phú Yên

Trong số các món hàng thực phẩm được hỗ trợ, bà con vùng lũ đặc biệt thích món bánh tét - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Sau một tuần ngâm mình trong nước lũ, nhiều bà con vùng rốn lũ Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) đã thấm mệt.

Nhiều ngôi nhà, lớp bùn đất bám dày trên tường, mùi ẩm mốc phả ra từ những căn bếp chưa kịp dọn. Người dân vẫn thèm một bữa ăn "đàng hoàng" sau nhiều ngày bếp không đỏ lửa.

"Một tuần trời chỉ ăn mì gói với lương khô. Thèm cơm muốn chết nhưng đâu có nấu được, nay có bánh tét là ăn ngon rồi", bà Lương, người dân xã Đồng Xuân, cười tươi khi nhận phần quà từ các nhà hảo tâm.

Tại sân Trường tiểu học xã Đồng Xuân, nơi nhiều đoàn xe cứu trợ tập kết, những đòn bánh tét là món được bà con chờ đợi nhất.

Hàng chục khay hàng chất đầy bánh tét vừa chuyển đến đã hết veo. Nhiều người cho biết quanh xóm gạo nhà ai cũng bị ngâm nước nên không thể nấu cơm. Bánh tét là đồ ăn thay thế được trông chờ trong số thực phẩm cứu trợ.

Chưa đầy 30 phút, những phần bánh tét từ miền cao tỉnh Đắk Lắk gởi về đã hết sạch

Anh Tuấn Bảo, thành viên đoàn thiện nguyện từ Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết những đòn bánh tét được gói từ cách đó hơn 200km.

Anh Bảo kể người ở Hiệp Hưng, xã Quảng Hiệp (nay là xã Ea M'Droh, tỉnh Đắk Lắk) dù hoàn cảnh không mấy dư dả nhưng vẫn mong muốn góp chút gì đó cho người miền xuôi.

Thế là nhiều ngõ xóm rủ nhau gói bánh tét gởi đến đồng bào vùng lũ. Người góp gạo, người góp đậu, người mang nồi, kẻ cho mượn sân… thế là hàng chục nồi bánh đỏ lửa.

"Toàn bộ kinh phí cho 1.000 đòn bánh tét đều do bà con dân bản đóng góp. Cứ gói được mẻ nào là đưa ngay vào nồi, nấu xuyên đêm để kịp chuyển xuống vùng lũ trong sáng hôm sau. Không ngờ món ăn này lại được bà con đón nhận hơn cả một số mặt hàng khác" - anh Bảo nói.

Những chuyến xe từ miền cao tỉnh Đắk Lắk tiếp tục lăn bánh về miền xuôi tỉnh này

Tác giả: TRƯỜNG TRUNG - THÁI BÁ DŨNG - TẤN LỰC

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ