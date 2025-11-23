Hàng trăm người dân TP.HCM gói bánh chưng gửi bà con vùng mưa lũ

PV Duy Phương/VOV-THCM đưa tin, từ đêm 22/11, hàng trăm người dân Đồng Nai cùng tập hợp tại Nhà văn hóa phường Trảng Dài để gói bánh chưng, bánh tét, quyên góp nhu yếu phẩm và quần áo để gửi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt lịch sử.

Mỗi người một việc, không khí gói bánh rất khẩn trương. Người được phân công vo gạo, tẩy vỏ đậu xanh, rửa lá dong, xắt thịt heo; những người khác cùng nhau gói bánh. Bánh gói đến đâu được chuyển ngay ra khu vực nấu với hơn 10 nồi cỡ lớn chờ sẵn. Toàn bộ gạo, thịt, đậu, lá dong, lá chuối đều được người dân quyên góp và cùng thực hiện.

Hàng trăm người dân Đồng Nai xuyên đêm gói bánh cứu trợ (Ảnh: CTV)

Ngoài việc gói bánh, bà con cũng vận động rất nhiều nhu yếu phẩm, đồ khô, sữa...để đóng góp. Các em nhỏ cũng tham gia vận chuyển, sắp xếp các thùng hàng lên đến cả ngàn hộp, xếp cao hơn 2m. Dù vất vả, nhưng với tấm lòng hướng về đồng bào bị thiệt hại bởi bão lũ, ai cũng hăng hái làm tốt nhất phần việc của mình.

Chị Bùi Thị Hồng, ngụ phường Trảng Dài nói: “Kêu gọi mọi người đóng góp, ngoài mỳ tôm thì còn thêm nhu yếu phẩm như nước, bật lửa, lương khô, các loại bánh ăn liền. Ngoài ra còn có cả thuốc men”.

Những nồi bánh đỏ lửa suốt đêm, mang theo ân tình người Đồng Nai (Ảnh: CTV)

Đến rạng sáng 23/11, có khoảng 3.000 chiếc bánh chưng, bánh tét được hoàn thành và chuyển lên những chiếc xe tải đã chờ sẵn, chuẩn bị xuất phát lên đường về miền Trung và Tây Nguyên.

Theo thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, qua 15 ngày (từ 7-21/11) tiếp nhận ủng hộ đợt 2 với các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do mưa lũ, có 359 cá nhân, đơn vị, tổ chức ủng hộ số tiền gần 3 tỷ đồng.

Ai cũng chung một tấm lòng hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Trước đó, đợt 1 từ ngày 3-31/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai tiếp nhận khoảng 70 tỷ đồng do các cá nhân, tập thể ủng hộ.

Hiện, đơn vị này tiếp tục nhận đóng góp của các tầng lớp nhân dân tại trụ sở cơ quan.

PV Thanh Hà/VOV-Miền Trung phản ánh, trước những thiệt hại nghiêm trọng của người dân các tỉnh Nam Trung bộ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã trích ngay quỹ An sinh xã hội 11 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp nhân dân vùng bị thiệt hại ngay trong lúc nước lũ vẫn còn dâng cao và chưa có bất kỳ lời kêu gọi hỗ trợ từ các chính quyền địa phương, thể hiện tinh thần nhân văn, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng sâu sắc của Agribank.

Ban Lãnh đạo Agribank đã phân bổ trực tiếp cho các Chi nhánh Agribank: Khánh Hòa 3 tỷ đồng, Phú Yên 2 tỷ dồng, Bình Định 2 tỷ đồng, Lâm Đồng 2 tỷ đồng và Lâm Đồng II 2 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân vùng lũ; hỗ trợ trong lĩnh vực y tế, giáo dục và khách hàng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nhanh chóng ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất kinh doanh.

Ban Lãnh đạo Agribank trao hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 3 tỷ đồng

Tỉnh Khánh Hoà là đơn vị được triển khai đầu tiên trong gói 11 tỷ đồng của Agribank: tinh thần chia sẻ khó khăn với xã hội, chung tay cùng địa phương khắc phục thiên tai, “không để lại ai phía sau” của Agribank.

Sáng 22/11/2025 ngay thời điểm nhiều khu vực của tỉnh còn ngập sâu, tại UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác của Agribank do ông Nguyễn Tiến Trường, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Miền Trung (VPMT) dẫn đầu đã thay mặt Agribank trao 3 tỷ đồng để hỗ trợ tỉnh Khánh Hoà khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tiến Trường gửi lời chia sẻ sâu sắc đến UBMTTQVN và nhân nhân tỉnh Khánh Hoà đồng thời khẳng định Agribank sẽ tiếp tục phối hợp và đồng hành cùng tỉnh Khánh Hòa và các khách hàng của Agribank bị ảnh hưởng bởi bão, lũ lụt thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi, hỗ trợ giảm lãi suất phù hợp, cho vay mới để khách hàng, người dân sớm khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

PV Đoàn Sĩ/VOV-TPHCM cho hay, sáng nay (23/11), Chi hội Du lịch Phú Quý (Hiệp hội du lịch tỉnh Lâm Đồng) hoàn thành việc chuyển 500 kg cá tươi vào đất liền để phục vụ công tác cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại tỉnh Đắc Lắc (khu vực Phú Yên cũ).

500 kg cá tươi của Chi hội Du lịch Phú Quý chuẩn bị rời bến vào đất liền

Chi hội Du lịch Phú Quý cho biết, đợt này 250 kg cá tươi được trao cho VietnamHome Mũi Né (phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) để chế biến thành 1.000 suất cơm nóng và sẽ xuất phát vào đêm 26/11. Đoàn sẽ trực tiếp nấu và phát cơm tại các điểm bị ảnh hưởng nặng.

Số cá còn lại sẽ gửi đến Chi hội Siêu Đầu Bếp Việt Nam (trụ sở TP.HCM) để chế biến thành cá hộp tiệt trùng, dự trữ cho các đợt hỗ trợ tiếp theo.

