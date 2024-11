Ban quản lý dự án Sở Nông nghiệp nói gì về việc chậm giải ngân?

Liên quan tới câu chuyện chậm giải ngân đối với nguồn dự phòng ngân sách Trung ương chi để hỗ trợ cho Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở năm 2023, trao đổi với phóng viên, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An (BQLDA Sở Nông nghiệp Nghệ An) Nguyễn Đình Hưng cho rằng, riêng BQLDA Sở Nông nghiệp được giao 100 tỷ để thực hiện 17 dự án khắc phục, duy tu sửa chữa các công trình cầu cống, sạt lở hư hỏng sau bão năm 2023.

Việc chậm trễ giải ngân thực hiện nguồn ngân sách này đến từ nhiều nguyên nhân, BQLDA sau khi được giao nhiệm vụ đã tổ chức triển khai ngay công tác lập và trình báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nên việc chậm trễ triển khai dự án không thuộc về trách nhiệm của BQLDA.

Do chậm trễ trong việc thực hiện do nhiều vướng mắc, đến nay nguồn ngân sách khắc phục thiên tai, sạt lở năm 2023 vẫn nằm trên giấy tờ.

Báo cáo tình hình thực hiện đối với nhiệm vụ này, lãnh đạo BQLDA nêu rằng, ngày 7/6/2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An (HĐND tỉnh Nghệ An) phân bổ ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai sạt lở, riêng BQLDA được giao 100 tỷ, có 17 công trình phải thực hiện. Ngày 3/7, UBND tỉnh có quyết định giao dự toán với nguồn tiền này thì đến ngày 4/7 BQLDA đã có tờ trình gửi Sở Nông nghiệp về nội dung đề nghị giao nhiệm vụ thực hiện các dự án.

Đến ngày 13/7, sau khi Sở Nông nghiệp có quyết định giao nhiệm vụ thực hiện dự án thì BQLDA đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án để trình các cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Đến 31/7 thì hoàn thành và trình thẩm định các báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trong đó đợt đề xuất 12 công trình thủy lợi.

Tuy nhiên, trong quá trình lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đã có sự nhầm lẫn về xác định tính chất công trình các hạng mục công trình và đã được UBND tỉnh giao rà soát hoàn thiện hồ sơ báo cáo để xuất chủ trương đầu tư dự án tại các văn bản...

Ông Hưng cho rằng, do đây là nguồn tiền dự án nên việc triển khai có sự thay đổi khác với nguồn ngân sách chi thường xuyên. Do vậy phải thực hiện chặt chẽ theo quy định đầu tư. Khi bắt tay vào thực hiện thì xuất hiện vướng mắc như việc cần xác định rõ tính chất công trình giữa các quy định của pháp luật như luật phòng chống thiên tai, luật đầu tư công, luật ngân sách Nhà nước và các văn bản liên quan.

Hi vọng rằng từ nay đến cuối tháng 12 các công trình này sẽ được khắc phục theo đúng chủ trương, mục tiêu mà tiền ngân sách đã chi.

Đứng trước những vướng mắc này, BQLDA đã đề nghị Sở Nông nghiệp chủ trì cùng với các đơn vị thẩm quyền liên quan tham mưu, thống nhất hình thức thực hiện dự án để trình HĐND tỉnh điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 29 trước đó đã ban hành.

Tháng 10 vừa qua thì UBND tỉnh Nghệ An đã trình HĐND tỉnh này dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 29 ngày 7/6/2024 của HĐND tỉnh và đã được chấp thuận điều chỉnh các nội dung trình.

“Hiện nay mọi hồ sơ pháp lý liên quan đã được thực hiện xong, đang bước vào việc thực hiện công tác đấu thầu và triển khai các dự án. Từ nay đến cuối tháng 12 sẽ cố gắng giải ngân và thực hiện xong việc khắc phục các công trình hư hỏng như đã liệt kê.” Ông Hưng nhấn mạnh.

Liên quan tới việc chậm giải ngân đối với nguồn tiền hỗ trợ khắc phục thiên tai, sạt lở 200 tỷ năm 2023 mà ngân sách dự phòng của Trung ương chi cho tỉnh Nghệ An, tại Thông báo số 719/TB-UBND, ngày 20/9 Của UNND tỉnh Nghệ An về việc thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ về giải quyết các vướng mắc liên quan cũng như làm rõ trách nhiệm các đơn vị trong đó nêu rõ trách nhiệm BQLDA Sở Nông nghiệp Nghệ An.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn