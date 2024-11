Nghệ An thu hút 147 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn gần 4,7 tỷ USD trong 5 năm

Bình quân các dự án FDI đóng góp ngân sách 230 - 240 tỷ đồng mỗi năm

Sáng 18/11, Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An để khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh Phương Thuý.

Trình bày báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An nêu rõ, từ năm 2019 đến nay, tỉnh Nghệ An thu hút được 147 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký gần 4,9 tỷ USD, trong đó, gần 100 dự án đã đi vào hoạt động.

Riêng trong 10 tháng đầu năm 2024, tỉnh đã thu hút được 750 triệu USD. Đến năm 2028, Nghệ An phấn đấu thu hút được hơn 10 tỷ USD vốn FDI.

Trong 3 năm trở lại đây, Nghệ An nổi lên là 1 trong 3 cực thu hút FDI của cả nước. Riêng trong 2 năm (2022, 2023), số vốn FDI mà Nghệ An thu hút được lớn hơn số vốn của 13 tỉnh, thành trong khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung cộng lại.

Các dự án FDI đến từ các nhà đầu tư thuộc 14 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, nhiều nhất là các nhà đầu tư Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan.

Đến nay, Nghệ An đã thu hút được 108 dự án trong lĩnh vực công nghiệp, trong đó có 31 dự án sản xuất công nghệ thuộc các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô, sản xuất linh kiện quang học, quang điện, sản xuất ắc quy tính năng cao...

Về hiệu quả sử dụng đất, bình quân khoảng 41,936 tỷ đồng/ha; sử dụng khoảng 225 lao động/ha. Trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp, suất đầu tư bình quân khoảng 205 tỷ đồng/ha; sử dụng lao động khoảng 299 lao động/ha.

Các nhà đầu tư hạ tầng công nghiệp lớn như VSIP, WHA, Hoàng Thịnh Đạt... đã có mặt tại Nghệ An.



Từ năm 2019 - 2024, bình quân mỗi năm, các dự án FDI đóng góp ngân sách cho tỉnh khoảng 230 - 240 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 2%.

Giai đoạn 2019 - 2024, kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh có sự tăng trưởng rõ rệt qua các năm. Tỷ trọng xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI trong tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của tỉnh cũng ngày càng chiếm ưu thế.

Năm 2024, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 49.000 người, tăng 78,18% so với năm 2019, trong đó chủ yếu là lao động nữ, lao động ở vùng nông thôn. Mức lương bình quân năm 2019 là 6.1 triệu đồng/người/tháng, năm 2023 là 6,4 triệu đồng/người/tháng.

Số lao động tham gia Bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp FDI tính đến hết tháng 06/2024 có 42.718 người tham gia, tăng 74,57% so với cuối năm 2019.

Đẩy mạnh môi trường kinh doanh, cải cách hành chính

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho rằng, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TW là đúng thời điểm và hết sức có ý nghĩa trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác các dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

Lễ ký kết biên bản giữa tập đoàn WHA với tập đoàn Sunny và các nhà cung ứng tại KCN WHA Industriaal Zone 1- Nghệ An.

Trước năm 2019, thu hút đầu tư nước ngoài của Nghệ An hết sức khiêm tốn, có thể nói là vùng trũng của cả nước. Nhưng đến nay, vốn đầu tư FDI của tỉnh hết sức tích cực, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tuy nhiên, những đóng góp từ kết quả thu hút FDI mang lại là một quá trình, không thể thay đổi đột phá ngay.

Vì vậy, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, vấn đề đầu tiên là lãnh đạo, chỉ đạo phải tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, thống nhất từ trên xuống dưới, trong đó vai trò lãnh đạo của cấp uỷ rất quan trọng với tư duy, quan điểm nhận định đúng tình hình, đặt ra đúng mục tiêu và có giải pháp cụ thể để triển khai và sẵn sàng đổi mới.

Bên cạnh đó, vấn đề quan trọng là tỉnh đã đổi mới, trong đó đổi mới phương pháp xúc tiến đầu tư từ tiếp cận theo diện sang theo điểm, tập trung vào những nhà đầu tư lớn; đặc biệt nhìn nhận đúng vấn đề xúc tiến đầu tư tốt nhất là thông qua các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; có thay đổi về tư duy tiếp cận về đất đai.

Trong thời gian tới, nhấn mạnh các quan điểm của tỉnh trong hợp tác đầu tư nước ngoài, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để mở rộng và đẩy mạnh thu hút đầu tư, đặc biệt chủ động đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư về điều kiện hạ tầng khu công nghiệp; hạ tầng chiến lược như cảng biển, sân bay; hạ tầng năng lượng.

Các doanh nghiệp FDI đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động Nghệ An.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương đánh giá, tỉnh Nghệ An triển khai Nghị quyết số 50-NQ/TW khá bài bản và triển khai sớm.

Trong đó, Nghệ An đã xác định được việc lớn, trọng tâm, quyết tâm thực hiện. Có những giải pháp đúng hướng, mang lại kết quả.

Vì vậy, Phó trưởng Thường trực Ban Kinh tế Trung ương tin tưởng tới đây Nghệ An sẽ tăng tốc nhanh hơn trong thu hút đầu tư chính từ sự thay đổi, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Tuy nhiên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương đánh giá, việc thu hút FDI thời gian tới sẽ gặp rất nhiều khó khăn, yêu cầu về điều kiện lao động ngày càng cao, bất ổn chính trị trên thế giới..., vì vậy yếu tố môi trường kinh doanh, yếu tố cải cách hành chính, tốc độ phản ứng với chính sách phải đi đầu, qua đó khẳng định vị thế của Nghệ An trong thu hút đầu tư.

Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng hạ tầng kết nối, mở rộng các khu công nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng; đảm bảo hài hòa giữa 3 bên quản lý nhà nước – doanh nghiệp – người lao động, đảm bảo các thiết chế cho người lao động. Tăng tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm.

Đối với những kiến nghị của tỉnh Nghệ An, đoàn công tác sẽ tiếp thu và báo cáo Trung ương xem xét giải quyết.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn