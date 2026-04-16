Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ Quý II/2026

Tham dự phiên họp có Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng nghiệp vụ NHCSXH tỉnh.

Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hoàng Xuân Thủy báo cáo hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Quý I, nhiệm vụ Quý II/2026

Trong quý I/2026, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã tập trung triển khai các nhiệm vụ đề ra và đạt được những kết quả quan trọng. Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh cấp tỉnh đã chỉ đạo Chi nhánh NHCSXH, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác các cấp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Chỉ đạo giải ngân các nguồn vốn đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng trong quý I/2026; đồng thời tham mưu giao chỉ tiêu cho các xã, phường theo thông báo vốn của Tổng Giám đốc NHCSXH đối với chương trình đã có thông báo vốn.

Đến ngày 31/3/2026, tổng nguồn vốn đạt 16.118 tỷ đồng, tăng 1.144 tỷ đồng so với đầu năm, đạt tốc độ tăng trưởng 7,64%. Doanh số cho vay quý I đạt 1.930 tỷ đồng, tăng 87,9% so với cùng kỳ năm trước. Một số chương trình có doanh số giải ngân lớn như: Cho vay tạo việc làm 868 tỷ đồng; cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 420 tỷ đồng; cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 336 tỷ đồng,… Doanh số thu nợ đạt 802 tỷ đồng; qua theo dõi và đánh giá nợ cho thấy cơ bản khách hàng chấp hành tốt quy định về trả nợ và trả lãi khi đến hạn cuối cùng theo thỏa thuận,…

Tổng dư nợ đạt 16.088 tỷ đồng/23 chương trình tín dụng chính sách, tăng 1.127 tỷ đồng so với đầu năm, đạt tốc độ tăng trưởng 7,53% (cao hơn quý I năm trước 6,22%). Có 04 đơn vị có dư nợ đạt từ trên 1.000 tỷ đồng; 07 đơn vị có dư nợ trên 800 tỷ đến dưới 1.000 tỷ đồng.

Ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc giao dịch với NHCSXH, Chi nhánh tiếp tục duy trì mở 412 điểm giao dịch theo 412 xã cũ tại 130 xã mới hiện nay. Việc bố trí điểm giao dịch được UBND cấp xã tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo an toàn cho hoạt động giao dịch của một tổ chức tín dụng (130 Điểm giao dịch tại trụ sở UBND xã cũ, 95 điểm giao dịch tại trụ sở UBND xã mới, 187 điểm giao dịch tại nhà văn hóa thôn/xóm, nhà văn hóa cộng đồng,…). Đến nay, hoạt động này ngày càng đi vào nề nếp, ổn định, góp phần phát huy hiệu quả mô hình chính quyền “gần dân, sát dân”…

Tại phiên họp, Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp tỉnh, cấp xã đã báo cáo kết quả đạt được trong quý I, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn; cùng với đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả trong quý II/2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đánh giáo cao kết quả đạt được trong Quý I/2026 của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng NHCSXH các cấp. Tín dụng chính sách thời gian qua đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế cho người nghèo và các đối tượng chính sách. UBND cấp xã chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân nguồn vốn các chương trình, đáp ứng kịp thời nhu cầu hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao thành viên Ban đại diện là Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với NHCSXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh tiếp tục chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH theo mục tiêu Đề án trong năm 2026; chủ trì phối hợp với NHCSXH tỉnh tham mưu xử lý các khoản nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

Đối với Ban đại diện cấp xã khẩn trương hoàn thành việc tổ chức họp Ban đại diện phiên thứ nhất để công bố Quyết định thành lập; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban theo quy chế để chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thông suốt, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng chính sách thụ hưởng tín dụng chính sách đầy đủ. Đồng thời xây dựng và phân công các thành viên Ban đại diện thực hiện kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách; tập trung tháo gỡ vướng mắc; chỉ đạo Ban thu hồi nợ tích cực xử lý, thu hồi các khoản nợ xấu, tồn đọng lâu ngày trên địa bàn; rà soát lại các điểm giao dịch xã đang bố trí tại nhà văn hóa khối/xóm chưa đảm bảo cơ sở vật chất để bố trí nơi giao dịch an toàn, phù hợp.

Thành viên Ban đại diện là Ủy ban MTTQ cấp xã chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện tốt các khâu công việc nhận ủy thác; phát huy vai trò tập hợp lực lượng; tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng ưu đãi; tăng cường giám sát, phản biện đối với chính sách về tín dụng ưu đãi để kịp thời phản ánh cấp ủy, chính quyền tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện chính sách, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng nhân dân; chỉ đạo, tạo điều kiện để các tổ chức hội nhận ủy thác thực hiện tốt các khâu giám sát bình xét cho vay, tham gia giao ban tại điểm giao dịch xã, kiểm tra, giám sát chặt chẽ sử dụng vốn của người vay.

Đối với NHCSXH tỉnh và các Phòng giao dịch trực thuộc tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban đại diện HĐQT thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế. Đồng thời, tăng cường huy động nguồn vốn trên địa bàn, tích cực tranh thủ nguồn vốn từ Trung ương và làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn để tập trung tối đa nguồn lực đáp ứng nhu cầu vay vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, UBND cấp xã và các tổ chức hội nhận ủy thác tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; duy trì tốt hoạt động giao dịch tại xã; tích cực xử lý, thu hồi nợ xấu...

