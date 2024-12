Ban Bí thư chỉ định nhân sự 2 tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh trao quyết định và chúc mừng Đại tá Đặng Trọng Cường.

Ban Bí thư chỉ định Đại tá Đặng Trọng Cường tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La vừa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 1753-QĐNS/TW ngày 12/12/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La chúc mừng đồng chí Đặng Trọng Cường đã được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Đồng thời Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đề nghị đồng chí Đặng Trọng Cường phát huy tốt vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao, cùng xây dựng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La ngày càng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất; cùng Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh triển khai đồng bộ công tác bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Sơn La.

Đại tá Đặng Trọng Cường, quê quán xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Đồng chí là Tiến sĩ luật học Tội phạm học và điều tra tội phạm; Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đồng chí giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau trao Quyết định và chúc mừng các cán bộ được chỉ định chức vụ mới

Ban Bí thư chỉ định 2 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau

Ngày 18/12, Tỉnh uỷ Cà Mau tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau đã công bố Quyết định số 1743-QĐNS/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định 2 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025, gồm: Đồng chí Hồ Văn Chung, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và đồng chí Nguyễn Chí Thiện, Giám đốc Sở Công Thương.

Phát biểu chúc mừng 2 đồng chí vừa được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải, đánh giá, cả hai đồng chí đều có quá trình công tác, rèn luyện và cống hiến khá dài ở nhiều lĩnh vực, nhiều địa bàn khác nhau.

Các đồng chí từng kinh qua các vị trí cán bộ tỉnh, lãnh đạo sở, ngành tỉnh, luân chuyển về huyện; trưởng thành từ cơ sở, lãnh đạo cấp huyện, rồi làm công tác tổ chức, kiểm tra.

Trong suốt quá trình công tác, hai đồng chí đã luôn phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị của người cán bộ, đảng viên; luôn gương mẫu trong thực hiện các mặt công tác cũng như trong cuộc sống, chính vì vậy đã được tập thể tín nhiệm, thực hiện quy trình giới thiệu để Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn, trong thời gian tới, hai đồng chí tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, bản lĩnh công tác đã qua, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên từng lĩnh vực. Ngoài nhiệm vụ, vị trí được phân công về mặt chuyên môn, còn phải thể hiện được trách nhiệm của một uỷ viên Ban Chấp hành để cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ./

Nguồn tin: xaydungchinhsach.chinhphu.vn