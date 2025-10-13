Bắc Ninh ước tính thiệt hại 1.670 tỷ đồng sau lũ

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa có chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương tổ chức rà soát đánh giá, thống kê thiệt hại do cơn bão số 11 gây ra (quán triệt tinh thần công tâm, khách quan, trung thực trong thống kê thiệt hại) và báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường để đề xuất hỗ trợ kịp thời nhằm sớm ổn định đời sống cho nhân dân.

Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ gia đình, các đối tượng bị thiệt hại nặng về người và tài sản và có chính sách hỗ trợ kịp thời, cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ, nhất là các vùng có người dân sơ tán đến và vùng bị cô lập, đảm bảo sức khoẻ cho nhân dân.

Toàn cảnh phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh ngập sâu trong biển nước

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, ước tính thiệt hại do bão số 11 gây ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến ngày 12/10 khoảng 1.670 tỷ đồng.

Do ảnh hưởng của mưa, lũ lịch sử trên các triền sông, hệ thống đê điều, công trình thủy lợi của tỉnh Bắc Ninh đã phải chống với lũ xảy ra đặc biệt lớn trên sông Thương gây ngập lụt cho 153 thôn, tổ dân phố của 20 xã, phường với tổng số hơn 15.000 hộ dân phải di dời và cô lập.

Ngoài ra, lũ lớn đã làm tràn hơn 20,335km đê; trên 60 vị trí đê bị sạt trượt rò rỉ thẩm lậu chân, mái đê; tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ bị ách tắc, sạt lở trên 300 điểm.

Toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 5 người bị tử vong, 7 người bị thương do mưa lũ. Tổng số nhà bị hư hỏng, đổ sập 99 công trình, 20.857 nhà bị ngập và chia cắt.

Nước sông dâng cao khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều đảo lộn

Hơn 10.500ha hoa lúa, hoa màu bị ngập; 941ha cây ăn quả bị ngập; trên 200 triệu con gia súc, gia cầm bị chết; diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại 2.187ha….

Toàn tỉnh Bắc Ninh có 684 điểm bị sạt lở, hư hỏng; 64 tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập úng không đi lại được; 17 ngầm, tràn bị hư hỏng, 100 vị trí khu vực xảy ra sự cố trên các tuyến, 1 công trình trạm bơm bị ngập, khoảng 240 điểm trường bị ngập và cô lập, 60 trụ sở trạm y tế bị ngập và cô lập.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã đề xuất hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa bão với số tiền 755 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ khắc phục các sự cố đê điều, thủy lợi 500 tỷ đồng; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp 255 tỷ đồng.

Tác giả: Tiến Dũng-Văn Giang

Nguồn tin: Báo VOV