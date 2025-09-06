Bắc Ninh: Bến thủy nội địa không phép tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn giao thông, gây thất thu ngân sách

Bến thủy nội địa không phép ngan nhiên hoạt động

Theo quy định tại khoản 3, Điều 30 Nghị định số 139/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa, vào ngày 16/8/2025, chính quyền UBND xã Lục Nam đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với bến tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng của ông Nguyễn Văn Vinh (SN 1978) tại thôn Nghè 1, xã Lục Nam (tỉnh Bắc Ninh) với nội dung:

Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Văn Vinh tổ chức cho phương tiện vào neo đậu, tập kết trung chuyển vật liệu xây dựng tại vị trí chưa được cấp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa theo quy định.

Cụ thể, vào ngày 01/8/2025 ông Nguyễn Văn Vinh tự tổ chức cho phương tiện thuỷ neo đậu để dỡ đất lên tàu chở đi nơi khác tại vị trí chưa được công bố, cấp phép hoạt động bến thuỷ nội địa tại khu vực dự án tập kết trung chuyển vật liệu xây dựng của hộ gia đình tại thôn Nghè 1, xã Lục Nam (đã được UBND tỉnh Bắc Giang chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND huyện Lục Nam cho thuê đất); hiện trường gồm: 01 tàu thuỷ biển số NB 8866, thuyền trưởng là ông Trần Văn Xuân, sinh ngày 16/3/1985, địa chỉ: Gia phong, Gia Viễn, Ninh Bình; 01 lái xe là ông Vũ Trí Phong, sinh năm 1976 lái xe mang biển số: 98A- 890.42.

Vào ngày 12/8/2025 ông Nguyễn Văn Vinh tiếp tục tự ý tổ chức cho phương tiện tàu thuỷ neo đậu để dỡ đất lên tàu chở đi nơi khác tại vị trí chưa được công bố, cấp phép hoạt động bến thuỷ nội địa tại khu vực dự án tập kết trung chuyển vật liệu xây dựng của hộ gia đình tại thôn Nghè 1 xã Lục Nam; hiện trường gồm 01 tàu mang biển số NB-8078 chủ tàu ông Trần Văn Sỹ, phần đất trên tàu có khoảng 150m3 đất.

Đồng thời, chính quyền UBND xã Lục Nam (tỉnh Bắc Ninh) cũng yêu cầu hộ kinh doanh chấm dứt ngay các hành vi vi phạm nêu trên.

Từng đoàn xe chở vật liệu xây dựng vào một bến thủy nội địa chưa được cấp phép tại thôn Nghè 1, xã Lục Nam (tỉnh Bắc Ninh).

Tại buổi làm việc, đại diện Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Văn Vinh có đồng ý với nội dung biên bản vi phạm hành chính và đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp phép hoạt động bến thuỷ nội địa theo quy định.

Thế nhưng, thực tế hoạt động vi phạm của hộ gia đình không hề có dấu hiệu chấm dứt mà dường như còn tăng cả về số lượng và cường độ.

Vào những ngày nắng ráo, con đường vào bến gần cây Cầu Trại Mít km25+175 trên QL31, từng đoàn xe lớn nhỏ chở vật liệu xây dựng (cụ thể là đất san lấp) tấp lập ra vào bến.

Cảnh khói bụi mù mịt khiến không ít người dân nơi đây cảm thấy ngán ngẩm mỗi khi có việc phải qua khu vực đoàn xe hoành hành.

Bất chấp vị trí bến mà hộ ông Nguyễn Văn Vinh có thuê của UBND huyện Lục Nam cũ chưa được cấp phép hoạt động bến thủy nội địa theo quy định, thế nhưng tình trạng các phương tiện tầu vẫn ngang nhiên vào neo đậu, tập kết trung chuyển vật liệu xây dựng vẫn ngang nhiên diễn ra.

Thậm chí, để thuận tiện cho việc trung chuyển vật liệu xây dựng, trên bến bãi chưa được cấp phép này còn cho xây dựng hẳn một con đường bê tông cốt thép lớn, trồi ra lòng sông để thuận tiện cho việc đổ hàng và tàu vào neo đậu lấy hàng.

Hình ảnh đoàn xe chở vật liệu xây dựng gây tình trạng ô nhiễm khói bụi trên Quốc lộ 31.

Đại diện chính quyền xã Lục Nam (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, phía chính quyền đã nhiều lần nhắc nhở, lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh của ông Nguyễn Văn Vinh. Đồng thời yêu cầu chấm dứt các hành vi vi phạm. Thời gian tới, phía xã sẽ kiết quyết xử lý tình trạng này và báo cáo các cấp có thẩm quyền xử lý triệt để.

Tiềm ẩn nguy cơ về ATGT và gây thất thu ngân sách

Trao đổi với Tạp chí Luật sư Việt Nam, Luật sư Nguyễn Thị Thúy Kiều, Giám đốc Công ty luật TNHH Bắc Nam (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, việc bến thủy nội địa chưa được cấp phép vẫn ngang nhiên hoạt động là tình trạng phổ biến ở nhiều địa phương, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn giao thông đường thủy, an ninh trật tự và gây thất thu ngân sách nhà nước.

Để giải quyết vấn đề này, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng như cảng vụ, cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp quản lý để kiểm tra, xử lý nghiêm các bến thủy không phép, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Luật sư Thúy Kiều phân tích, nguyên nhân tình trạng này có thể xuất phát từ sự buông lỏng quản lý của địa phương, thiếu sót trong việc kiểm tra, xử lý, hoặc do lợi ích kinh tế từ hoạt động khai thác, kinh doanh tại các bến bãi.

Bất chấp bị chính quyền xã Lục Nam lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, nhưng bến tập kết trung chuyển vật liệu xây dựng tại vị trí chưa được cấp giấy phép vẫn hoạt động rầm rộ.

Cũng theo Luật sư Thúy Kiều, các bến bãi chưa được cấp phép này không được xử lý quyết liệt sẽ để lại nhiều hệ lụy như: Rủi ro an toàn, bởi hoạt động không phép thường không đảm bảo các yêu cầu về an toàn, dễ gây ra tai nạn giao thông đường thủy và mất an toàn cho đê điều, đặc biệt là trong mùa mưa lũ; Thất thu ngân sách, bởi các hoạt động này thường trốn tránh nghĩa vụ thuế, dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước; Ô nhiễm môi trường, bởi việc khai thác tài nguyên không phép có thể gây ô nhiễm môi trường, phá vỡ quy hoạch và gây mất trật tự xã hội.

Để xử lý tình trạng này, Luật sư Thúy Kiều đưa ra giải pháp: “Thứ nhất, các cơ quan chức năng, bao gồm cảng vụ, cơ quan quản lý nhà nước về giao thông, chính quyền địa phương, cần phối hợp để phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Đồng thời có biện pháp cưỡng chế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để chấm dứt tình trạng bến thủy không phép hoạt động”.

