Tổng thống Hàn Quốc đến Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân diễn ra ngày 21-24/4, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Lee Jae Myung đến Việt Nam sau khi ông nhậm chức hồi tháng 6/2025.

Đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, theo TTXVN.

Tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc Bae Kyung Hoon; Ngoại trưởng Cho Hyun; Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Kim Jung Kwan; Bộ trưởng Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Kim Yun Duk cùng các quan chức khác.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân đến sân bay Nội Bài chiều 21/4. Ảnh: Giang Huy

Chuyến thăm được thực hiện sau khi Việt Nam vừa kiện toàn ban lãnh đạo cấp cao sau Đại hội XIV của Đảng. Theo Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, việc Tổng thống Lee Jae Myung trở thành quốc khách đầu tiên thăm Việt Nam trong giai đoạn này mang ý nghĩa chính trị và biểu tượng quan trọng, thể hiện sự coi trọng cao của Hàn Quốc đối với Việt Nam, đồng thời phản ánh mức độ tin cậy và ưu tiên chiến lược trong quan hệ song phương.

Đại sứ cho biết trong chuyến thăm này, hai nước sẽ tập trung vào ba hướng ưu tiên lớn: nâng cấp hợp tác kinh tế, liên kết sâu hơn trong các chuỗi cung ứng chiến lược và kết nối chặt chẽ giữa đầu tư - đổi mới sáng tạo - đào tạo nhân lực.

Hợp tác khoa học - công nghệ sẽ trở thành động lực trung tâm, với trọng tâm là nghiên cứu - phát triển chung, chuyển giao và làm chủ công nghệ trong các lĩnh vực như AI, bán dẫn, năng lượng và hạ tầng thông minh.

Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1992. Tháng 12/2022, hai nước thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 89,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2024. Trong 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam - Hàn Quốc đạt 26,9 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế đến hết tháng 3/2026, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam với 10.447 dự án, tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực như công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, điện tử, ôtô và phụ tùng ôtô, xây dựng, bất động sản.

Năm 2025, Hàn Quốc là thị trường cung cấp khách du lịch lớn thứ hai của Việt Nam với 4,3 triệu lượt, chiếm 21% tổng số du khách nước ngoài đến Việt Nam.

Có khoảng 352.000 người Việt Nam ở Hàn Quốc và 200.000 người Hàn Quốc sinh sống, kinh doanh ở Việt Nam.

Lễ đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân tại sân bay Nội Bài chiều 21/4. Ảnh: Giang Huy

Tác giả: Phạm Giang

