Ba phụ nữ U50 hẹn nhau hỗn chiến trước cổng công ty gây náo loạn

Sáng 23/3, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh ẩu đả của nhóm người trước cổng một công ty. Hình ảnh cho thấy, rất đông người hầu hết là nữ đã lao vào đánh nhau, tạo nên cảnh hỗn loạn.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, vụ việc xảy ra trước cổng một công ty đóng trên địa bàn huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Sáng cùng ngày, đại diện lãnh đạo Công an huyện Bàu Bàng cho biết, đã chỉ đạo Đồn Công an Khu công nghiệp (KCN) Bàu Bàng khẩn trương xác minh các đối tượng liên quan vụ ẩu đả.

Clip ghi lại cảnh đánh nhau trước cổng công ty ở Bình Dương

Theo kết quả xác minh ban đầu từ cơ quan chức năng, quá trình làm việc tại Công ty Y. có địa chỉ trên đường NC, KCN Bàu Bàng, thuộc khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, bà T.T.H. (50 tuổi, tạp vụ Công ty) xảy ra mâu thuẫn với bà H.T.H. (46 tuổi, quê Sóc Trăng) và bà N.T.N.T. (46 tuổi, quê An Giang) đều là nhân viên nhà ăn của công ty.

Chiều 21/3, ba phụ nữ kể trên đã kêu gọi người thân đến trước cổng Công ty Y. để giải quyết mâu thuẫn. Khi gặp nhau, họ nhanh chóng lao vào ẩu đả rồi rời khỏi hiện trường. Diễn biến vụ ẩu đả bị người dân quay lại phát tán trên mạng xã hội.

Tác giả: Hương Chi

Nguồn tin: Báo Tiền Phong