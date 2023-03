2 quán bán hàng ăn đêm "hỗn chiến", 5 người bị thương

Tin từ Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định vụ việc người của 2 quán bán hàng ăn đêm xô xát, đánh nhau do mâu thuẫn trong kinh doanh.

Theo Công an TP Thanh Hóa, gia đình ông Ngô Ngọc Sơn (SN 1977, ngụ số nhà 223 Trường Thi, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa) bán hàng ăn đêm tại nhà.

Đầu năm 2022, gia đình ông Nguyễn Ngọc Anh mua nhà số 221 Trường Thi và mở quán ăn đêm giống nhà ông Sơn. Từ đó giữa 2 gia đình có xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 24-8-2022, gia đình ông Sơn và ông Anh xảy ra xích mích, cãi nhau. Sự việc đã được Công an phường Điện Biên mời lên làm việc. Tuy nhiên, hai gia đình vẫn thường xuyên xích mích xuất phát từ lợi ích kinh doanh.

Gần đây nhất, khoảng 22 giờ ngày 26-2, trong khi đang bán hàng thì hai bên tiếp tục xích mích, cãi vã và lao vào "hỗn chiến". Hậu quả khiến 4 người nhà ông Anh và 1 người nhà ông Sơn bị thương.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Thanh Hóa phối hợp điều tra, làm rõ.

Để ngăn chặn tình trạng sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn bột phát trên địa bàn, Công an TP Thanh Hóa đề nghị mọi công dân khi xảy ra các mâu thuẫn cần kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh để trao đổi, nói chuyện, giải quyết vấn đề trong khuôn khổ của pháp luật. Hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho người khác có thể bị xem xét xử lý nghiêm minh về tội "Cố ý gây thương tích" hoặc "Giết người".

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động