Chủ nợ bắt người vay c.hụ.p ả.nh kh.ỏa th.ân để làm tin

Ngày 13/8, Tín bị Công an phường Bình Đức, tỉnh An Giang, tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Lê Trần Trung Tín tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra, Tín cho khoảng 20 phụ nữ vay tiền với lãi suất 30-48% một tháng, từ cuối năm ngoái. Anh ta yêu cầu con nợ phải cung cấp ảnh khỏa thân kèm giấy tờ tùy thân để làm tin, rồi mới đưa tiền. Nếu gặp trực tiếp, Tín sẽ dùng điện thoại chụp ảnh "nóng" của các cô gái.

Khi các cô muốn vay thêm tiền, Tín đòi quan hệ tình dục, quay video, xem đó như hình thức đổi chác. Đến nay, anh ta đã cho vay tổng cộng hơn 100 triệu đồng.

Khám xét nhà Tín, cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu, hình ảnh liên quan đến các hành vi của anh ta.

Tác giả: Ngọc Tài - Tiến Tầm

Nguồn tin: vnexpress.net