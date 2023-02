Hai nhóm thanh thiếu niên Quảng Nam và Đà Nẵng hỗn chiến, 1 người tử vong

Pháp luật

Sáng 18/2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 6 bị can liên quan trực tiếp để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.