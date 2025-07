Ba lãnh đạo Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc "xộ khám"

Liên quan đến quá trình điều tra mở rộng vụ án chạy kết luận tâm thần, đưa hối lộ, xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, ngày 1/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 3 đối tượng về tội “Nhận hối lộ”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội hỏi cung đối tượng Lục Thị Thanh Bình.

Các đối tượng gồm Hoàng Tất Thành (SN 1967, HKTT tại Hà Nội), Giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc; Lục Thị Thanh Bình (SN 1973), Phó Giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc và Lại Thành Trung (SN 1979), Phó Trưởng khoa cận lâm sàng, giám định viên Trung tâm pháp y tâm thần miền núi phía Bắc.

Quá trình điều tra, xác định, Đỗ Trần Cường bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (trước thời điểm 1/3/2025) bắt về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” trong vụ án Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra ngày 18/4/2023 tại phường Mai Động, Hoàng Mai

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương. Tại Bản kết luận pháp y tâm thần số 333 ngày 21/11/2024 của Viện pháp y tâm thần Trung ương kết luận: “Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội bị can Đỗ Trần Cường có hội chứng nghiện nhiều loại ma tuý có mã số bệnh F19.2. Tại các thời điểm trên bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định bị can Đỗ Trần Cường bị bệnh Trạng thái loạn thần di chứng và khởi phát muộn do sử dụng nhiều loại ma tuý, rối loạn tâm thần mức độ nặng, bệnh có mã số F19.75. Bị can mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Ngày 17/2, Cơ quan CSĐT quận Hoàng Mai đã ra Quyết định trưng cầu giám định lại đối với Cường. Ngày 18/3/2025, Trung tâm pháp y tâm thần miền núi phía Bắc tiếp nhận Cường để giám định, ngày 10/4/2025 giám định xong.

Tại Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 27/KL-GĐ ngày 10/4/2025 của Trung tâm pháp y tâm thần miền núi phía Bắc kết luận: “Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội bị can Cường có hội chứng nghiện nhiều loại ma tuý, bệnh có mã số F19.2. Tại các thời điểm trên bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định bị can Cường bị bệnh Trạng thái loạn thần di chứng và khởi phát muộn do sử dụng nhiều loại ma tuý, rối loạn tâm thần mức độ nặng. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F19.75. Bị can mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Đối tượng Hoàng Tất Thành tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2025, qua móc nối của một số bác sĩ tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông đã làm quen với ba lãnh đạo của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc là Hoàng Tất Thành, Lục Thị Thanh Bình và Lại Thành Trung để xin chạy kết luận giám định tâm thần cho Cường. Mai Anh đã hai lần “hối lộ” nhóm cán bộ trên với tổng số tiền khoảng 450 triệu đồng nhằm chạy giám định kết quả tâm thần.

Sau khi nhận tiền, tại cuộc họp hội đồng giám định, Hoàng Tất Thành đã chỉ đạo Lại Thành Trung và Lục Thị Thanh Bình làm sai lệch hồ sơ bệnh án tâm thần nhằm ra kết luận giữ nguyên chẩn đoán cũ của Viện pháp y tâm thần Trung ương.

Cụ thể, sau khi Thành và Bình nhận tiền, tại cuộc họp hội đồng lần thứ nhất (24/3), Thành đã chỉ đạo Trung (Thư ký giám định) làm hồ sơ bệnh án của Cường để ra kết luận giữ nguyên chẩn đoán cũ của Viện pháp y tâm thần trung ương là tại thời điểm giám định “Mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. Trung hiểu là sẽ giám định cho Cường “Mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. Do vậy quá trình thăm khám đối tượng, mặc dù Trung biết bệnh Cường chưa đến mức mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nhưng Trung vẫn viết vào các tờ theo dõi các triệu chứng bệnh tâm thần để có căn cứ kết luận Cường mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Đồng thời, mặc dù có những ngày hội đồng giám định không trực tiếp thăm khám nhưng Trung vẫn viết vào trong bệnh án các triệu chứng này để thực hiện theo chỉ đạo của Thành.

Sau khi nhận được tiền thì Bình cũng ghi thêm các triệu chứng vào hồ sơ bệnh án của Cường: Quá trình thăm khám hàng ngày thì đối tượng có triệu chứng rối loạn tâm thần trong đó có triệu chứng rối loạn tri giác nhưng không thường xuyên, tuy nhiên Bình có ghi thêm vào phần diễn biến “ảo thanh” thường xuyên hơn thực tế để phù hợp với chẩn đoán đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Như vậy, dù biết rõ đối tượng liên quan đều chưa đến mức mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, nhưng Thành, Trung, Bình vẫn cố tình viết vào hồ sơ các triệu chứng bệnh tâm thần để hợp thức hóa kết luận giả mạo.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây và xử lý nghiêm minh các đối tượng liên quan.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: cand.com.vn