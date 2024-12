Bà giúp việc lẩm nhẩm đọc "thần chú" kì lạ khi ở nhà 1 mình, biết thứ nằm trong chăn, netizen vội khuyên: Tăng lương đi

Mới đây trên mạng xã hội TikTok, một chủ tài khoản gây chú ý khi đăng tải clip trích xuất camera trong nhà, ghi lại cảnh cô giúp việc nói chuyện một mình.

Theo đó, chỉ trong hơn 2 phút và dường như chỉ đang ở một mình trong nhà, song người phụ nữ này lại liên tục nói chuyện không ngừng, như đang trò chuyện với một ai đó. Giọng nói đầy cảm xúc như đang đi diễn tuồng, chèo,... hoặc lồng tiếng, có người nghe không rõ còn tưởng "thần chú", hành động đi kèm của cô giúp việc này cũng gây chú ý không kém.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Người giúp việc nói chuyện một mình trong nhà. Nguồn: kimcuc338.

Nhiều người xem đi xem lại mà không biết cô giúp việc đang nói chuyện cùng ai. Thậm chí, có người đã hoài nghi rằng người phụ nữ vì ở nhà một mình, cô đơn quá nên tự nói chuyện với bản thân. Song, phía dưới phần bình luận, chủ nhân clip nêu trên - đồng thời cũng là chủ nhà cho biết cô giúp việc đang nói chuyện với một em bé đang nằm đắp chăn trên sofa và mấy con mèo trong nhà.

Biết được điều này, nhiều người vô cùng bất ngờ. Ai nấy đều dành lời khen ngợi cho cô giúp việc. Thậm chí, còn bình luận bày tỏ mong muốn chủ nhà tăng lương cho người giúp việc này, vì không chỉ hoàn thành tốt việc nhà mà còn rất khéo léo, tình cảm.

Bởi lẽ, người giúp việc không muốn không khí trong nhà lặng im, muốn em bé luôn cảm nhận được có người ở bên cạnh nên mới nói chuyện 1 mình như thế - dù cũng không ai rõ nội dung cô nói là gì. Điều này cũng có thể giúp trẻ nhỏ nhỏ tăng khả năng giao tiếp, linh hoạt hơn.

Cô giúp việc miệng nói nhưng tay vẫn không ngừng làm việc, rất năng suất. Nguồn: kimcuc338



“Tăng lương thôi. Bác mình ngày xưa làm giáo viên mầm non cũng hay giao tiếp với các cháu kiểu này. Nên các cháu nhanh biết nói và múa hát đáng yêu lắm”, “Bác giúp việc đáng yêu và lạc quan sáng tạo nhất Việt Nam. Được bác này trông cho cháu gặp hội chứng phổ tự kỷ thì tuyệt vời”, “Tăng lương đi nha, tìm được người giúp việc tuyệt vời quá”,... là những bình luận của netizen.

Chưa dừng lại ở đó, miệng thì nói nhưng người phụ nữ này vẫn làm việc liên tục, không chút ngơi nghỉ. Và cũng nhờ giao tiếp rôm rả như vậy mà cô một công được đôi ba việc, vẫn làm việc nhà mà vẫn trông được cháu. Thế nên, cách làm việc của cô giúp việc này cũng được đánh giá cao. Nếu không phải kiểu người đã đi làm lâu năm, có kinh nghiệm thì cũng là người có IQ, EQ cao.

Nhiều người còn phải vội “xin vía” tìm được cô giúp việc như trên hoặc khuyên chủ nhà nên tăng lương để cô giúp việc gắn bó được lâu hơn với gia đình:

“Bà nói chuyện với bé để bé chơi mà bà vẫn làm việc khác - bà thật sự là người biết việc”.

“Nghề nào cũng vậy chỉ có yêu nghề mới thành công được. Chúc bà lão và nàng công chúa luôn vui vẽ tràn ngập yêu thương quấn quýt bên nhau".

“Mình xem mãi mới hiểu hoa ra bà nói vậy để cho bé biết vẫn có ba bên cạnh bé sẽ không khóc để ba còn làm việc ôi ba thật là tuyệt vời”,...

Tác giả: Trần Hà

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn