Facebook, Messenger gặp sự cố diện rộng, bản web bị ảnh hưởng nặng

Từ khoảng 14h15 ngày 19/7, một số người dùng Facebook tại Việt Nam bắt đầu gặp lỗi khi truy cập nền tảng bằng trình duyệt trên máy tính. Tài khoản đang sử dụng bất ngờ bị đăng xuất, sau đó không thể đăng nhập trở lại.

Theo chia sẻ của nhiều người dùng Facebook, ban đầu họ cho rằng đường truyền internet hoặc tài khoản cá nhân gặp vấn đề. Tuy nhiên, khi thử đăng nhập nhiều lần, hệ thống tiếp tục hiển thị thông báo: “Tài khoản tạm thời không khả dụng do sự cố trên trang web. Vui lòng thử lại sau vài phút”.

Người dùng nhận thông báo tài khoản tạm thời không khả dụng khi truy cập Facebook phiên bản web trong chiều 19/7/2026. Ảnh chụp màn hình/Mothership

Đến hơn 16h, tình trạng trên vẫn xuất hiện. Một số người có thể truy cập Facebook bằng ứng dụng trên điện thoại nhưng không thể sử dụng bình thường trên trình duyệt máy tính.

Báo lỗi tăng mạnh tại nhiều quốc gia

Dữ liệu của Downdetector - nền tảng tổng hợp phản ánh của người sử dụng về sự cố dịch vụ internet - cho thấy lượng báo lỗi liên quan đến Facebook bắt đầu tăng mạnh từ khoảng 3h55 sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ, tương đương khoảng 14h55 giờ Việt Nam.

Tại Mỹ, Downdetector ghi nhận hơn 4.800 lượt phản ánh vào thời điểm cao nhất. Khoảng 63% số trường hợp cho biết gặp vấn đề khi truy cập website Facebook. Các lỗi phổ biến khác liên quan đến đăng nhập, tải bảng tin hoặc sử dụng một số tính năng trên ứng dụng.

Phản ánh tương tự xuất hiện tại nhiều thị trường như Anh, Canada, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Argentina, Brazil, Đức và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Một số người dùng cho biết phiên bản di động vẫn hoạt động, cho thấy mức độ ảnh hưởng không đồng đều giữa các thiết bị và phương thức truy cập.

Messenger cũng gặp gián đoạn trong cùng thời điểm. Khi truy cập website của dịch vụ nhắn tin này, một số người dùng nhận được thông báo “Trang này không khả dụng” và không thể chuyển sang trang hỗ trợ hoặc tải lại dịch vụ.

Ngoài Facebook và Messenger, Instagram cũng ghi nhận hàng nghìn lượt báo lỗi về việc không thể tải bảng tin, truy cập tài khoản, đăng bài hoặc xem nội dung. Điều này cho thấy sự cố không chỉ giới hạn ở riêng phiên bản website của Facebook mà ảnh hưởng đến nhiều dịch vụ thuộc hệ sinh thái Meta.

Số lượt báo lỗi đã giảm

Tại thời điểm kiểm tra khoảng 19h ngày 19/7, dữ liệu Downdetector tại một số thị trường cho thấy lượng phản ánh đã giảm mạnh và hệ thống không còn ghi nhận sự cố ở mức bất thường. Tuy nhiên, một số người dùng vẫn cho biết việc truy cập chưa hoàn toàn ổn định.

Ngày 19/7, Facebook, Messenger gặp sự cố diện rộng, bản web bị ảnh hưởng nặng. Ảnh minh họa

Đến thời điểm trên, Meta chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân sự cố, phạm vi người dùng bị ảnh hưởng hoặc xác nhận toàn bộ dịch vụ đã được khôi phục. Vì vậy, chưa có cơ sở để cho rằng lỗi xuất phát từ tài khoản cá nhân, đường truyền internet hay thiết bị của người sử dụng.

Downdetector cũng lưu ý số liệu của nền tảng được tổng hợp từ phản ánh tự nguyện của người dùng. Con số này chỉ phản ánh xu hướng gia tăng bất thường của các báo cáo, không phải tổng số tài khoản thực tế bị ảnh hưởng.

Tác giả: Bạch Dương

Nguồn tin: doanhnhan.congly.vn