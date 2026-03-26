Sự thật bất ngờ phía sau tiếng 'xoành xoạch' của máy ATM khi rút tiền: Không phải đếm tiền như nhiều người nghĩ

Trong đời sống hiện đại, máy rút tiền tự động đã trở thành một phần quen thuộc, gắn liền với hoạt động tài chính hàng ngày của hàng triệu người. Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện lợi, một chi tiết nhỏ nhưng gây tò mò suốt nhiều năm qua chính là âm thanh phát ra mỗi khi máy thực hiện giao dịch. Không ít người tin rằng tiếng “xoành xoạch” hay “vù vù” đó chính là âm thanh của quá trình đếm tiền. Nhưng theo các chuyên gia, nhận định này hoàn toàn không chính xác.

Thực tế, âm thanh mà người dùng nghe thấy khi rút tiền từ ATM không phải là tiếng đếm tiền, mà là kết quả của hàng loạt hoạt động cơ khí diễn ra bên trong thiết bị. Khi người dùng nhập số tiền cần rút và xác nhận giao dịch, hệ thống bên trong máy sẽ kích hoạt một chuỗi quy trình được thiết kế chính xác đến từng chi tiết.

Trước hết, máy ATM được trang bị nhiều hộp chứa tiền với các mệnh giá khác nhau. Khi nhận lệnh, hệ thống sẽ xác định chính xác cần lấy tiền từ hộp nào để đáp ứng yêu cầu. Ngay sau đó, bộ phận tách tiền bắt đầu hoạt động, có nhiệm vụ tách từng tờ tiền ra khỏi xấp lớn. Dù công đoạn này có tạo ra một số âm thanh nhỏ do ma sát, nhưng đây không phải là nguồn âm chính mà người dùng nghe thấy.

Âm thanh đặc trưng thực chất đến từ hệ thống truyền động và băng chuyền bên trong máy. Sau khi được tách ra, các tờ tiền sẽ được đưa lên một hệ thống vận chuyển gồm bánh răng, dây curoa và các trục quay. Các bộ phận này phối hợp nhịp nhàng để đưa tiền di chuyển qua nhiều giai đoạn, từ khu vực kiểm tra đến khu vực trung gian, trước khi đến khe trả tiền.

Quá trình vận chuyển này diễn ra với tốc độ cao trong không gian tương đối hẹp, khiến các bộ phận cơ khí phát ra âm thanh liên tục. Tương tự như dây chuyền sản xuất trong nhà máy, tiếng ồn phát sinh không phụ thuộc vào số lượng sản phẩm, mà phụ thuộc vào việc hệ thống có đang vận hành hay không. Đây chính là lý do vì sao dù rút 100 đồng hay vài triệu đồng, âm thanh phát ra vẫn gần như giống nhau.

Không chỉ có hệ thống cơ khí, bản thân các tờ tiền khi di chuyển cũng góp phần tạo nên âm thanh. Khi lướt qua các khe hẹp, chúng ma sát nhẹ với không khí và các bề mặt dẫn hướng, tạo ra tiếng “xoạt xoạt” quen thuộc. Khi tiền được đẩy ra khỏi khe, luồng không khí bị xáo trộn cũng tạo nên âm thanh kết thúc đặc trưng.

Ngoài vai trò đơn thuần là hệ quả của hoạt động cơ khí, âm thanh này còn mang ý nghĩa quan trọng đối với người sử dụng. Đối với những người khiếm thị, đây là tín hiệu quan trọng giúp họ nhận biết tiến trình giao dịch. Việc nghe thấy âm thanh quen thuộc, sau đó là tiếng mở khe tiền, giúp họ xác định rằng giao dịch đang diễn ra bình thường.

Không dừng lại ở đó, âm thanh còn đóng vai trò như một chỉ báo kỹ thuật. Hệ thống quản lý của ngân hàng có thể theo dõi và phân tích âm thanh phát ra từ máy để phát hiện những bất thường. Nếu âm thanh kéo dài bất thường hoặc xuất hiện tiếng va chạm lạ, đó có thể là dấu hiệu của sự cố như kẹt tiền hoặc lỗi cơ khí. Nhờ vậy, việc bảo trì và xử lý sự cố có thể được thực hiện kịp thời hơn.

Trong khi đó, việc đảm bảo tiền thật và đúng số lượng hoàn toàn không dựa vào âm thanh. Sau khi được tách ra, mỗi tờ tiền sẽ đi qua một hệ thống kiểm tra với các cảm biến hiện đại. Những cảm biến này có thể nhận diện từ tính, hoa văn, kích thước và nhiều đặc điểm khác của tiền, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt. Nếu phát hiện bất thường, tờ tiền sẽ bị loại bỏ và đưa vào một ngăn riêng, sau đó máy sẽ tiếp tục quá trình với các tờ khác.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng ngày càng cao, các ngân hàng cũng bắt đầu chú trọng đến trải nghiệm người dùng, trong đó có vấn đề tiếng ồn. Tại một số khu vực như bệnh viện hay khu dân cư cao cấp, các dòng máy ATM thế hệ mới đã được thiết kế với khả năng giảm tiếng ồn đáng kể. Điều này đạt được nhờ việc tối ưu cấu trúc cơ khí, sử dụng động cơ ít ồn hơn và bổ sung vật liệu cách âm.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng không nên loại bỏ hoàn toàn âm thanh này. Một mức âm thanh vừa phải vẫn cần thiết để người dùng nhận biết trạng thái hoạt động của máy. Đây là một dạng phản hồi tự nhiên, giúp tăng độ tin cậy và cảm giác an tâm khi giao dịch.

Nhìn từ góc độ công nghệ, âm thanh phát ra từ máy ATM không chỉ là một hiện tượng vật lý đơn giản, mà còn phản ánh cả một hệ thống vận hành tinh vi phía sau. Từ việc phân phối tiền, kiểm tra tính xác thực đến đảm bảo an toàn, tất cả đều được thực hiện trong tích tắc với độ chính xác cao.

Vì vậy, lần tới khi đứng trước máy ATM và nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy, người dùng có thể hiểu rằng đó không phải là tiếng đếm tiền như nhiều người vẫn nghĩ. Đó là “bản hòa âm cơ khí” của một hệ thống phức tạp đang hoạt động trơn tru, đảm bảo từng tờ tiền đến tay bạn một cách chính xác và an toàn.

Tác giả: Đức Khương

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn