Bão số 14 suy yếu, dự báo sẽ thành áp thấp nhiệt đới ngay trên biển

Dự báo trong 24 đến 36 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Đến 13h ngày 13/11, vị trí tâm bão ở khoảng 24,6 độ Vĩ Bắc; 123,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong thời gian này là khu vực phía Bắc vĩ tuyến 20,00 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 118,00 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 1h ngày 14/11, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ, vị trí tâm ở khoảng 25,5 độ Vĩ Bắc; 126,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Đài Loan và suy yếu thành một vùng áp thấp, sức gió giảm dưới cấp 6.

Trên biển, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão 5,0-7,0m, biển động rất mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các khu vực nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

