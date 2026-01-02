Phi công hãng Air India có độ cồn vượt mức cho phép mà vẫn lên buồng lái

Máy bay của Hãng hàng không Air India lăn bánh trên đường băng tại sân bay - Ảnh: AFP

Nguồn tin của Hãng tin Reuters cho biết, sau khi được yêu cầu rời khỏi máy bay, phi công này đã được kiểm tra nồng độ cồn bằng máy đo hơi thở do cảnh sát Canada thực hiện hai lần tại sân bay quốc tế Vancouver. Cả hai lần đều cho chỉ số vượt mức cho phép.

Sự việc được Bộ Giao thông Canada đánh giá là "vấn đề nghiêm trọng" và nhà chức trách có thể sẽ tiến hành các biện pháp xử lý theo quy định.

Trong thư gửi Air India, Bộ Giao thông Canada yêu cầu hãng báo cáo kết quả điều tra cũng như các biện pháp được áp dụng nhằm ngăn chặn các sự cố tương tự trong tương lai trước ngày 26-1.

Phía Air India xác nhận chuyến bay từ Vancouver đi New Delhi ngày 23-12 đã bị chậm giờ vào phút chót do sự cố trên, đồng thời cho biết một phi công khác đã được điều động để thay thế, đảm bảo chuyến bay được khai thác an toàn.

"Hãng đã tạm đình chỉ nhiệm vụ bay của phi công liên quan trong thời gian điều tra. Air India duy trì chính sách không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi vi phạm quy định nào", hãng nêu trong thông cáo, đồng thời khẳng định sẽ áp dụng kỷ luật nghiêm khắc nếu vi phạm được xác nhận.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh ngành hàng không Ấn Độ đang chịu sự giám sát chặt chẽ sau vụ tai nạn nghiêm trọng hôm 12-6-2025, khi một máy bay Boeing Dreamliner gặp nạn khiến 260 người thiệt mạng. Cơ quan quản lý hàng không Ấn Độ đã nhiều lần chỉ ra các sai sót liên quan đến an toàn tại Air India, hãng hàng không từng thuộc sở hữu nhà nước cho đến năm 2022.

Gần đây, Cục Hàng không dân dụng Ấn Độ (DGCA) cũng đã gửi cảnh báo tới bốn phi công của Air India, nêu "những lo ngại nghiêm trọng về an toàn" liên quan đến việc tuân thủ quy định và năng lực ra quyết định của tổ bay.

Theo các thông báo đề ngày 29-12-2025 mà Reuters tiếp cận được, các phi công này bị cáo buộc đã chấp nhận khai thác một máy bay Boeing 787 cho các chuyến bay đường dài, dù đã biết trước về tình trạng trục trặc lặp lại và suy giảm của một số hệ thống kỹ thuật.

Air India hiện thuộc sở hữu của Tập đoàn Tata và Hãng hàng không Singapore Airlines.

Tác giả: Thanh Hiệp

Nguồn tin: tuoitre.vn