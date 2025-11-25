Đêm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ vào Biển Đông, sau đó có thể thành bão số 15

Dự báo vị trí và hướng di chuyển áp thấp nhiệt đới lúc 1h sáng nay - Ảnh: VNDMS

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 1h sáng 25-11, tâm áp thấp nhiệt đới đang ở trên khu vực miền trung Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9.

Dự báo ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h.

Khoảng đêm nay đến rạng sáng mai (26-11), áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông. Sau khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới đi nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20km/h và có khả năng mạnh lên thành bão trong ngày 26-11.

Nếu mạnh lên thành bão thì đây là cơn bão số 15 trên Biển Đông trong năm nay.

Dự báo khi đi qua khu vực phía bắc đặc khu Trường Sa, cường độ bão có thể đạt cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 13.

Sau đó bão di chuyển theo hướng tây, hướng về đất liền Nam Trung Bộ, trọng tâm ảnh hưởng từ khu vực Gia Lai - Lâm Đồng (vùng từ Bình Định - Bình Thuận cũ), thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng ngày 28 đến 30-11.

"Khi tiến vào vùng biển ven bờ, bão có thể giảm cường độ do tác động của không khí lạnh và nhiệt độ bề mặt biển thấp tại khu vực biển Nam Trung Bộ. Cường độ khi ảnh hưởng đến đất liền có thể ở mức bão cấp 8-9 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Dự kiến từ ngày 28 đến 30-11, khu vực từ Đà Nẵng - Lâm Đồng có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, trong đó mưa mạnh nhất tập trung dọc dải ven biển" - cơ quan khí tượng đưa ra nhận định ban đầu (có thể thay đổi).

Trước mắt, từ chiều tối nay (25-11), vùng biển phía đông khu vực giữa và nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m.

Trong khoảng đêm 26 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía bắc khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, sau có thể là bão, hôm qua Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện đề nghị các bộ, ngành và các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ khẩn trương tập trung triển khai khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống người dân sau đợt mưa, lũ lịch sử vừa qua. Đồng thời sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với đợt thiên tai tiếp theo.

Các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị - An Giang thông báo ngay cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ