Vụ lừa đảo vé concert 'chông gai' hàng trăm triệu đồng gây xôn xao

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin fanpage Cây Bàng Non - được cho là có liên quan đến anh tài Duy Nhất - bị tố lừa đảo vé concert Anh trai vượt ngàn chông gai (Day 5&6). Nhiều khán giả cho biết đã chuyển khoản cho người này để mua vé "nội bộ", với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Theo phản ánh, fanpage Cây Bàng Non đã nhận mua hộ vé concert hạng Điêng lên (khu vực gần với nghệ sĩ). Trước đó, fanpage này thường xuyên tương tác với anh tài Duy Nhất trên mạng xã hội, khiến nhiều người tin tưởng và chuyển khoản mua vé.

Tuy nhiên, đến thời điểm hẹn giao vé, người mua không nhận được vé như cam kết. Trên mạng xã hội, liên tục xuất hiện nhiều bài đăng tố cáo fanpage Cây Bàng Non lừa đảo.

MC Dustin Phúc Nguyễn bị kéo vào lùm xùm và đã lên tiếng giải thích, nói đang xử lý sự việc.

Tối 10/6, fanpage này đã lên tiếng, cho biết người đứng sau vụ việc là một phụ nữ tên P.T - được cho là đang nắm kênh Dustin On The Go (fanpage của MC/YouTuber Dustin Phúc Nguyễn).

Nội dung bài đăng viết: “Chị bảo chị có thể mua vé nên em đã gom order và chuyển khoản cho chị liên tục 144 vé. Chị hẹn em 7/6 trả vé, sau đó hẹn 10/6. Trưa 10/6 chị còn nghe điện thoại, nói sẽ gửi vé nhưng hiện tại em không liên lạc được với chị. Em mong anh Dustin Phúc Nguyễn có thể kêu chị lên trả tiền lại cho tụi em. Em đã trình báo cơ quan chức năng và đang đối mặt với nhiều hệ lụy từ sự việc này”.

Fanpage này nói quen P.T từ sau concert day 2. Theo lời kể, sau một vài lần tương tác trên mạng xã hội, Phương Trâm chủ động liên hệ và gửi quà. Trong những ngày tiếp theo của sự kiện, khi fanpage gặp khó khăn về thiết bị như loa, quạt, người cầm kênh Dustin On The Go đã trực tiếp hỗ trợ, khiến fanpage hoàn toàn tin tưởng và yên tâm giao dịch.

Trong đêm 10/6, fanpage Cây Bàng Non thông báo đã liên hệ với MC Dustin Phúc Nguyễn. Cả hai bên đang phối hợp để trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Theo thông tin, người tên P.T hiện không phản hồi bất kỳ tin nhắn nào từ cả fanpage này lẫn MC Dustin.

Mới nhất, MC Dustin Phúc Nguyễn cũng chính thức lên tiếng trên trang cá nhân: “Kênh Dustin On The Go vừa tiếp nhận thông tin từ khán giả rằng có người mạo danh kênh để thực hiện hành vi bất chính. Chúng tôi đang xử lý thông tin và sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Kênh sẽ có phản hồi chính thức sau khi hoàn tất thủ tục trình báo”.

Dưới bài đăng, nam MC cũng kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh, đồng thời cho biết sự việc đang được xử lý nghiêm túc.

Tác giả: Minh An

Nguồn tin: znews.vn