Anh nông dân có con trâu "khủng", khách không ngần ngại vác 4,5 tỷ đồng trả tại chỗ

Vừa qua, một con trâu đực 3 năm tuổi rất vạm vỡ đã được bán với giá 6,5 triệu baht (4,5 tỷ đồng) trong một giao dịch mua bán trâu đắt nhất Thái Lan. Con trâu nặng 1 tấn, cao 1,68m gây chú ý của nhiều người.

Chủ của con trâu là Chaiyan Poolpattanasap, người quản lý trang trại Chaiyan ở Chonburi, Thái Lan, định bán con trâu với giá 7,5 triệu baht (5,2 tỷ đồng) nhưng sau đó suy nghĩ lại và đã hạ bớt 1 triệu baht (700 triệu đồng). Lý do hạ giá để thu hút nhiều người biết đến hơn.

Hình ảnh con trâu nặng tới 1 tấn, được bán với giá đắt đỏ.

Được biết, người mua con trâu "khủng" với giá đắt đỏ cũng là chủ trang trại chăn nuôi.

Người mua là Somphong Sombathom - chủ một trung tâm chăn nuôi gia súc ở Thái Lan. Người này cho biết, mua con trâu này để nhân giống.

Nhiều người cho rằng, sở dĩ giá của con trâu này cao vì nó từng giành chiến thắng trong lễ hội trâu ở Thái Lan.

Bàn về những con trâu giá cao, anh Chaiyan cho hay, từng nhân giống được 10 con trâu loại này và bán một con với giá 3,5 triệu baht (2,4 tỷ đồng) hồi năm 2020.

Theo anh, mọi người nên nuôi trâu nhiều hơn, vì chi phí ít nhưng lợi nhuận có thể lên đến hàng trăm ngàn hoặc hàng triệu baht.

Cuộc giao dịch bằng tiền mặt tại địa điểm mua trâu.

Chủ mới của chú trâu cho hay, đã để mắt đến con trâu này từ khoảng 1 năm trước khi mua. Và cuối cùng đã thương lượng được mức giá còn 6,5 triệu baht nên rất hài lòng.

Những năm gần đây, ở Thái Lan có nhiều cuộc thi về trâu. Cách đây không lâu trong một cuộc thi "trâu khổng lồ Phitsanulok" tổ chức lần thứ 6 ở Thái Lan, một chú trâu nước màu đen đến từ trang trại tại Phitsanulok, giành ngôi hạng nhất.

Lý do con trâu nước này đứng đầu bảng là do cân nặng "khủng" lên đến 1,4 tấn. Chú trâu tên Petch Lamkhong, có vẻ ngoài vượt trội hơn hẳn so với đối thủ cùng tham dự.

Chủ nhân con trâu "khủng" này từng gây chú ý khi ra giá con trâu 34 tỷ đồng, đáng chú ý thấp hơn không muốn bán.

Con trâu này có giá thuộc top đắt đỏ trên thế giới

Trước đó, một con bò cũng đã gây sốt khi được trả giá hơn nửa tỷ nhưng chủ nhân không bán. Cụ thể, con bò được đặt tên là Ha ở tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan đã trở thành một biểu tượng của sự kiên nhẫn, yêu thương và may mắn trong cuộc sống của người phụ nữ 79 tuổi tên là Noo, một người dân địa phương.

Theo Newsflare, chuyện kể về chú bò Ha thực sự là một câu chuyện đầy kỳ diệu. Bà Noo nhớ lại ngày mình nhận nuôi chú bò, khi đó nó chỉ là một chú bê con mới sinh.

Mới đầu, bà Noo đã trao đổi một con gà chọi để lấy chú bò đột biến này. Người chủ trước đây của Ha tin rằng nó sẽ không thể sống sót, và đặc biệt việc có phần chi thừa mọc ra từ vai, khiến họ ngần ngại giữ lại nuôi vì sợ đem lại điều không may mắn. Nhưng Ha đã chứng minh họ sai.

Chú bò 2 tuổi này vẫn tràn năng lượng và khỏe mạnh mặc dù chiếc chân thứ năm lủng lẳng trên vai, nó vẫn hoạt động bình thường và được nuôi dưỡng tận tâm tại trang trại của bà Noo. Hành động chăm sóc và yêu thương của bà Noo đã giúp chú bò thích nghi với cuộc sống dù mang trong mình dị tật.

Con bò có "1-0-2" này không chỉ là một người bạn đồng hành đáng quý, mà còn cho rằng chú đã mang lại may mắn cho cuộc đời bà. Bà Noo tiết lộ, kể từ khi nuôi chú bò này, bà thường xuyên trúng giải xổ số trị giá hàng nghìn baht, điều mà bà cho là một phần của sự may mắn được chia sẻ từ chú bò.

Chủ nhân con bò độc lạ còn nói thêm: "Có nhiều người đề nghị mua con bò của tôi với giá lên tới 1 triệu baht (khoảng 27.000 USD, tương đương hơn 650 triệu VND). Tôi có rất ít tiền nhưng tôi đã từ chối tất cả. Tôi yêu con bò của mình không chỉ vì nó may mắn mà còn vì tôi đã nuôi nó từ khi nó còn nhỏ”.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn