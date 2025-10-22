Ảnh cưới trên du thuyền của tiền vệ tuyển Việt Nam và cô chủ tiệm vàng

Ngày 17/10, cầu thủ sinh năm 2001 chia sẻ loạt ảnh được chụp trên du thuyền, ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào bên vị hôn thê - cô chủ tiệm vàng nổi tiếng tại Bình Dương. Bộ ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ và đồng đội.

Trên trang cá nhân, Minh Khoa viết: "Từng khoảnh khắc đều là một kỷ niệm đáng giá. Bộ ảnh cưới tuyệt vời hơn những gì chúng em mong đợi!".

Bộ ảnh gây ấn tượng với ánh sáng tự nhiên, tận dụng hiệu ứng phản chiếu từ mặt nước để tạo chiều sâu và cảm xúc cho từng khung hình. Tone màu chủ đạo trắng - đen - be mang lại cảm giác hiện đại, sang trọng.

Thanh Ngân diện váy trắng trễ vai dáng ôm với chất liệu mềm nhẹ, toát lên vẻ nữ tính và tinh tế. Trong khi đó, Minh Khoa chọn vest đen, sơ mi trắng và cà vạt đồng màu - phong cách tối giản.

Bộ ảnh nhận được hàng nghìn lượt yêu thích trên mạng xã hội.

Không quá cầu kỳ trong cách sắp đặt, bộ ảnh toát lên vẻ tự nhiên và gần gũi. Giữa khung cảnh ấy, cả hai trao nhau ánh nhìn dịu dàng, những cử chỉ thân mật đầy yêu thương.

Trước đó, vào ngày 20/7, Minh Khoa từng thu hút sự chú ý khi thông báo lễ ăn hỏi cùng bạn gái lâu năm Thanh Ngân. Cặp đôi chọn trang phục áo dài trắng đồng điệu, nở nụ cười rạng rỡ trong ngày trọng đại.

Võ Hoàng Minh Khoa là một trong những gương mặt tiêu biểu của lò đào tạo trẻ của Bình Dương. Anh được đôn lên đội một từ năm 18 tuổi và dần khẳng định tên tuổi bằng lối chơi năng nổ, tinh thần chiến đấu cao cùng phong độ ổn định.

Câu chuyện tình của Minh Khoa và Thanh Ngân bắt đầu từ khi cả hai mới 17 tuổi. Trải qua hơn 7 năm gắn bó, cả hai vẫn âm thầm đồng hành cùng nhau qua nhiều chặng đường, từ những ngày đầu khởi nghiệp đến khi Minh Khoa góp mặt trong màu áo U23 và tuyển quốc gia Việt Nam.

Dù lịch trình thi đấu bận rộn, tiền vệ 24 tuổi vẫn tranh thủ thời gian về thăm bạn gái sau mỗi giải đấu hoặc chuyến tập huấn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, nàng WAGs Thanh Ngân (sinh năm 2002) tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình và được người hâm mộ yêu mến với biệt danh "cô chủ tiệm vàng".

Cả hai trao cho nhau những ánh mắt ngọt ngào trong bộ ảnh cưới trên du thuyền.

Tác giả: Hoàng Hoàng

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn