Đối diện án tù vì nhận một khẩu súng làm quà kỷ niệm

Sáng 15-9, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bị can liên quan vụ án hình sự "Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Theo điều tra, tháng 9-2022, Nguyễn Nhật Tân (SN 1999, trú tổ 27, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đi ăn nhậu với một người bạn tên Lê Văn Sang (chưa rõ lai lịch) tại khu vực đường Hoàng Văn Thái, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Sau khi nhận súng làm kỷ niệm, Nguyễn Nhật Tân còn đặt mua thêm 5 khẩu súng khác để sưu tầm

Võ Lê Hoàng Tú cũng bị bắt giam vì giữ hộ súng quân dụng cho bạn mình

Khi đã ngà say, Lê Văn Sang ngỏ ý tặng cho Tân 1 khẩu súng làm kỷ niệm. Tân đồng ý, nhận súng rồi đưa về nhà mình cất.

Sau đó, Tân sợ người nhà biết nên đem súng qua gửi tại nhà bạn là Võ Lê Hoàng Tú (SN 2000, trú trên đường Nguyễn Phước Nguyên, phường An Khê, quận Thanh Khê).

Phần mình, Tân háo hức vào Facebook, Zalo, Youtube để tìm hiểu về các loại súng đạn và tiếp tục đặt mua thêm 5 khẩu súng khác cùng một số phụ kiện, đạn các loại để sưu tầm.

Ngày 17-8-2023, Tân đi chơi xa, sợ gia đình phát hiện số súng đạn trên nên lại đem qua gửi ở nhà Võ Lê Hoàng Tú.

Đến ngày 27-8-2023, sau khi được triệu tập làm việc về vụ việc gây rối trật tự công cộng, Tân tự thú và cùng lực lượng chức năng đến nhà Tú để giao nộp các khẩu súng, phụ kiện và đạn nói trên.

Tác giả: HẢI ĐỊNH

Nguồn tin: Báo Người Lao Động