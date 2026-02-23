Những món ăn 'vàng' giúp lấy lại vóc dáng, giảm cân hiệu quả sau Tết

Dịp Tết Nguyên đán thường gắn liền với chế độ ăn dư thừa đạm, chất béo và đường, khiến hệ tiêu hóa quá tải và mỡ thừa tích tụ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thay vì tìm đến các biện pháp nhịn ăn tiêu cực, việc lựa chọn thực phẩm thông minh là "chìa khóa" để giảm cân an toàn và bền vững.

Trứng gà luộc – Nguồn protein giúp no lâu

Trứng gà là thực phẩm giàu protein chất lượng cao nhưng cung cấp năng lượng ở mức vừa phải. Việc ăn trứng vào bữa sáng giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cơn thèm ăn các món ngọt hay đồ chiên rán. Để đạt hiệu quả giảm cân tốt nhất, bạn nên ưu tiên trứng luộc hoặc hấp, kết hợp cùng nhiều rau xanh thay vì trứng chiên nhiều dầu mỡ.

Các loại nấm tươi – "Siêu thực phẩm" ít calo

Nấm tươi là lựa chọn lý tưởng cho thực đơn hậu Tết nhờ hàm lượng calo thấp nhưng lại rất giàu chất xơ và nước. Nấm không chỉ giúp tạo cảm giác no nhanh mà còn cung cấp các vitamin nhóm B hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng. Các món canh nấm thanh nhẹ hoặc nấm xào ít dầu là gợi ý tuyệt vời để đổi vị, chống ngấy sau những ngày "thừa chất".

Cần tây và các loại rau lá xanh

Cần tây từ lâu đã nổi tiếng với khả năng hỗ trợ thải độc và giảm mỡ bụng. Chất xơ trong cần tây giúp làm sạch đường ruột và ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa. Bên cạnh đó, các loại rau họ cải như bắp cải, bông cải xanh cũng chứa nhiều hoạt chất giúp gan thải độc tố nhanh hơn, giúp cơ thể nhẹ nhàng và làn da tươi sáng hơn sau Tết.

Cá và thực phẩm giàu Omega-3

Thay vì tiêu thụ thịt đỏ hay các loại giò chả nhiều muối, bạn nên chuyển sang các loại cá như cá hồi, cá rô phi hoặc cá ngừ. Axit béo Omega-3 trong cá không chỉ tốt cho tim mạch mà còn hỗ trợ tăng cường trao đổi chất, giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Chế biến cá theo cách hấp hoặc áp chảo với dầu oliu sẽ giữ trọn được dưỡng chất mà không gây tăng cân.

Yến mạch và ngũ cốc nguyên hạt

Thay thế cơm trắng bằng yến mạch, gạo lứt hay khoai lang là cách đơn giản để cắt giảm lượng tinh bột tinh chế. Ngũ cốc nguyên hạt chứa lượng chất xơ dồi dào, giúp ổn định đường huyết và ngăn ngừa cảm giác đói bụng giữa buổi. Đây là nền tảng quan trọng trong chế độ ăn "giữ dáng" mà vẫn đảm bảo đủ năng lượng cho công việc.

Ngoài việc điều chỉnh thực đơn, bạn cần lưu ý:

Uống đủ nước: Nước lọc, nước chanh pha loãng hoặc trà xanh giúp tăng cường trao đổi chất và thải độc hiệu quả.

Hạn chế đồ muối chua: Dưa hành, củ kiệu muối chứa nhiều muối gây tích nước và ảnh hưởng đến huyết áp.

Duy trì vận động: Dành ít nhất 30 phút đi bộ hoặc tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày để tiêu hao năng lượng dư thừa.

Việc lấy lại vóc dáng không khó nếu bạn kiên trì với chế độ dinh dưỡng lành mạnh và lối sống khoa học ngay từ những ngày đầu năm mới.

Tác giả: Tiểu Vy

Nguồn tin: Báo VOV