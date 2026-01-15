Ăn mộc nhĩ sao cho đúng để tốt cho sức khỏe

Những lợi ích sức khỏe từ mộc nhĩ

Mộc nhĩ còn gọi là nấm mèo hay nấm tai mèo, thường mọc trên thân gỗ mục hoặc môi trường ẩm ướt. Khi được chế biến đúng cách, loại thực phẩm này mang lại nhiều lợi ích:

Bổ sung sắt cho cơ thể

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, trong 100g mộc nhĩ khô có thể chứa hàm lượng sắt cao. Nhờ đó, mộc nhĩ được xem là thực phẩm phù hợp với những người thiếu sắt, thiếu máu do thiếu sắt.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Mộc nhĩ giàu chất xơ, giúp nhuận tràng, hỗ trợ phòng ngừa táo bón và cải thiện chức năng đường ruột. Bên cạnh đó, chất keo nhầy trong mộc nhĩ có khả năng kết dính các tạp chất trong ruột và đào thải ra ngoài, giúp hệ tiêu hóa sạch và khỏe hơn. Chính đặc điểm này khiến mộc nhĩ được ví như “collagen thực vật” có tác dụng thanh lọc cơ thể.

Mộc nhĩ là thực phẩm quen thuộc trong nhiều món ăn của người Việt, không chỉ tạo hương vị mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Hỗ trợ tim mạch và tuần hoàn máu

Mộc nhĩ chứa nhiều hoạt chất sinh học có lợi cho tim mạch. Việc sử dụng mộc nhĩ đúng cách giúp cải thiện lưu thông máu, hạn chế nguy cơ tắc mạch, vỡ mạch máu. Đặc biệt, những người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, mạch máu não có thể sử dụng mộc nhĩ với liều lượng hợp lý để hỗ trợ phòng ngừa nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não.

Một số thành phần như lecithin, plasmalogen, cephalin có trong mộc nhĩ còn giúp giảm cholesterol, hạn chế tích tụ mỡ và hình thành huyết khối trong động mạch.

Hỗ trợ làm đẹp và kiểm soát cân nặng

Mộc nhĩ chứa ít chất béo nhưng giàu protein, vitamin E và chất chống oxy hóa. Khi sử dụng hợp lý, mộc nhĩ có thể hỗ trợ giảm cholesterol máu, giúp kiểm soát cân nặng, đồng thời góp phần nuôi dưỡng làn da sáng khỏe từ bên trong.

Tốt cho phổi

Mộc nhĩ được cho là có tác dụng làm sạch phổi, đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên hút thuốc lá hoặc sống trong môi trường ô nhiễm.

Phòng ngừa đông máu

Chất polysaccharide trong mộc nhĩ giúp hạn chế kết dính tiểu cầu, từ đó góp phần phòng ngừa tình trạng đông máu.

Mộc nhĩ kỵ với những thực phẩm nào?

Khi chế biến, cần tránh kết hợp mộc nhĩ với một số thực phẩm sau:

Ốc và thịt vịt: Các thực phẩm này đều có tính hàn, khi dùng chung với mộc nhĩ dễ gây rối loạn tiêu hóa.

Thịt gà rừng: Người mắc bệnh trĩ không nên ăn mộc nhĩ cùng thịt gà rừng vì có thể gây chảy máu và làm bệnh trầm trọng hơn.

Củ cải trắng: Sự kết hợp này có thể gây phản ứng không tốt cho da, dẫn đến viêm da. Nếu ăn, nên cách nhau ít nhất 3 tiếng.

Đồ ăn, thức uống lạnh: Dùng chung với mộc nhĩ dễ gây đau bụng, mệt mỏi.

Những sai lầm phổ biến khi sử dụng mộc nhĩ

Ăn mộc nhĩ tươi

Mộc nhĩ tươi chứa morpholine - chất nhạy cảm với ánh sáng, có thể gây ngứa, phù nề và viêm da. Việc ăn mộc nhĩ tươi tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe. Vì vậy, mộc nhĩ thường được phơi hoặc sấy khô trước khi sử dụng để loại bỏ độc tính.

Ngâm mộc nhĩ bằng nước nóng

Ngâm nước nóng giúp mộc nhĩ nở nhanh nhưng dễ khiến nấm bị nhũn, dính, giảm độ giòn và ảnh hưởng hương vị. Đáng lưu ý, morpholine có thể không được loại bỏ hoàn toàn khi ngâm nước nóng, gây hại cho sức khỏe.

Ngâm mộc nhĩ quá lâu

Ngâm mộc nhĩ trong thời gian dài khiến các chất dinh dưỡng bị biến đổi, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ ngộ độc, đau bụng, tiêu chảy, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Thời gian ngâm an toàn là từ 2-3 tiếng với nước lạnh, không nên quá 8 tiếng và cần nấu chín kỹ trước khi ăn.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn