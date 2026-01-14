Cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong nhận mức án 20 năm tù

Chiều 14/1, TAND TP Hà Nội đã tiến hành tuyên án với 55 bị cáo trong vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm) 20 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm) 15 năm tù; Nguyễn Hùng Long (cựu Cục phó) 12 năm tù.

Hơn 30 bị cáo còn lại trong nhóm tội Nhận hối lộ lĩnh án từ 30 tháng tù treo đến 9 năm tù.

Cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong tại phiên tòa.

Hội đồng xét xử đánh giá, đối với nhóm các bị cáo phạm tội "Nhận hối lộ", bị cáo Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và bị cáo Trần Thị Việt Nga (thời điểm phạm tội là Cục phó Cục An toàn thực phẩm) là người giữ vai trò chính trong vụ án, các bị cáo phạm tội với vai trò là chủ mưu cầm đầu đưa ra chủ trương nhận tiền hối lộ, ngoài lệ phí theo quy định, phân chia tiền hối lộ và chỉ đạo cấp dưới thống nhất chủ trương thực hiện hành vi nhận hối lộ.

Các bị cáo bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn. Bị cáo Nguyễn Thanh Phong là 94,8 tỷ đồng; bị cáo Trần Việt Nga là 12 tỷ 729 triệu đồng. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong được hưởng lợi gần 44 tỷ đồng. Bị cáo Trần Thị Nga hưởng lợi hơn 8 tỷ đồng, vì vậy cần áp dụng mức hình phạt cao trong vụ án mới tương xứng với hành vi và vai trò phạm tội của các bị cáo.

HĐXX cho biết, bị cáo Nguyễn Thanh Phong đã tự nguyện nộp gần 44 tỷ đồng để khắc phục hậu quả; có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, được tặng thưởng Huân chương Lao động, danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ trưởng Y tế; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc;... Do đó, bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.

Bị cáo Trần Việt Nga đã tự nguyện nộp 6,1 tỷ đồng khắc phục hậu quả; có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Y tế; từng là một trong mười sinh viên xuất sắc của Đại học Bách khoa Hà Nội; tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện và có người thân là người có công với cách mạng. Vì vậy, bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định.

Các bị cáo đứng nghe tuyên án.

HĐXX nhận định, tính chất của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, vụ án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm theo dõi. Hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài với sự cấu kết, tham gia của nhiều lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm cùng các cán bộ, chuyên viên và các cá nhân, doanh nghiệp.

Hành vi phạm tội các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đúng đắn và uy tín của các cơ quan, tổ chức, xâm phạm đến quyền và lý hợp pháp của công dân, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào các cơ quan quản lý nhà nước.

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của các bị cáo được thực hiện trong lĩnh vực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, dễ gây ra nhiều hệ lụy xấu, cũng có thể là tác nhân dẫn đến thực phẩm không đảm bảo chất lượng, không có nguồn gốc, được lưu thông trên thị trường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của người tiêu dùng. Hành vi của các bị cáo đã gây bất bình trong xã hội, gây mất trật tự trị an an toàn xã hội, gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân.

Do vậy, việc đưa các bị cáo ra xét xử nghiêm khắc trước pháp luật là cần thiết, mới có tác dụng cải tạo, giáo dục đối với các bị cáo cũng như đáp ứng yêu cầu đấu tranh và phòng ngừa loại tội phạm này nói chung.

Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian từ năm 2018 đến 2025 lợi dụng các quy định của pháp luật trong hoạt động thẩm định, cấp giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo và thẩm định hậu kiểm, cấp giấy chứng nhận GMP mà một số cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và chuyên viên, cán bộ tại các đơn vị chuyên môn của Cục ATTP cùng một số cá nhân, doanh nghiệp đã có hành vi đưa, nhận hối lộ.

Cụ thể, đối với việc thẩm xét hồ sơ cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Nghị định 15 quy định tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phải đăng ký bản công bố sản phẩm tại Bộ Y tế.

Lợi dụng điều đó, các chuyên viên, lãnh đạo các đơn vị được phân công gồm: phòng quản lý sản phẩm, thực phẩm; phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm; trung tâm ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ với nội dung "chung chung", khó hiểu, kéo dài thời gian cấp giấy chứng nhận.

Để hoàn thiện hồ sơ và sớm được cấp giấy tiếp nhận, một số cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ đã thỏa thuận, thống nhất với chuyên viên cục ATTP về việc đưa tiền chi ngoài cho chuyên viên sau khi được cấp giấy tiếp nhận với mức trung bình 5-10 triệu đồng/1 hồ sơ, tùy từng thời điểm và tùy từng loại hồ sơ.

Tác giả: Trọng Phú

Nguồn tin: Báo VOV