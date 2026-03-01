Nghệ An: Bắt giữ nhiều đối tượng gây rối trật tự công cộng

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Theo đó, vào rạng sáng ngày 22/02/2026 nhóm 18 đối tượng điều khiển 9 xe mô tô, di chuyển trên các tuyến đường của thành phố Vinh (cũ) tỉnh Nghệ An, với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, hò hét, kích động đuổi đánh nhau. Các đối tượng mang theo hung khí đi diễu hành trên đường, sử dụng vỏ chai bia ném vào nhóm thanh niên khác. Xe mô tô các đối tượng sử dụng được độ bô để làm tiếng nổ xe to hơn, gây náo loạn đường phố và ảnh hưởng người dân xung quanh.

Các đối tượng còn rất trẻ, chủ yếu sinh năm 2007 đến 2010, trú tại tỉnh Hà Tĩnh và một số địa bàn lân cận thành phố Vinh (cũ). Cá biệt có trường hợp sinh năm 2012, đang học lớp 8 tại một trường THCS trên địa bàn phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An.

Hành vi của các đối tượng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Thời gian xảy ra sự việc diễn ra từ 01 giờ 30 phút đến 03 giờ 30 phút ngày 22/02/2026. Hành vi của các đối tượng thể hiện sự coi thường pháp luật, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. 9 trong số 18 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự, các đối tượng còn lại được bàn giao cho gia đình quản lý.

Đối tượng N.M.Q, người thường xuyên đăng tải các video lạng lách, đánh võng của nhóm lên mạng xã hội

Trước đó, vào đầu tháng 02/2026, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cũng đã triệu tập, làm việc với 21 đối tượng về những hành vi tương tự. Qua đó, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 19 đối tượng, bàn giao 02 đối tượng cho gia đình quản lý, giáo dục do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh, bắt giữ các nhóm thanh thiếu niên vi phạm. Thời gian tới, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Nghệ An như Cảnh sát hình sự, Cảnh sát Giao thông, Công an phường, xã và tổ công tác đặc biệt 373 sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Tác giả: Vương Linh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn