An Giang sẽ có SVĐ hơn 500 tỷ đồng

Sân vận động cũ của tỉnh An Giang đã được UBND bán đấu giá và bàn giao cho tập đoàn T&T nhằm xây dựng khu tổ hợp thương mại, nhà phố cao tầng. Chính vì lẽ đó, CLB bóng đá An Giang đã phải thuê sân tập ở quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ và từng có thời điểm chọn sân Rạch Giá làm sân nhà để thi đấu.

Theo báo An Giang, sân vận động mới của tỉnh An Giang sẽ có quy mô 20.000 chỗ ngồi, diện tích sử dụng đất 94.030 m2, với tổng mức đầu tư hơn 415 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2022 - 2024. Tuy nhiên mới đây, UBND tỉnh An Giang cho biết vừa có văn bản chấp thuận chủ trương tăng vốn đầu tư sân vận động tỉnh An Giang theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Theo đó, vốn đầu tư cho SVĐ An Giang sẽ tăng từ 415 tỷ đồng lên 546,6 tỷ đồng, tăng 131 tỷ đồng. Thời gian khởi công cũng sẽ được điều chỉnh lại từ 2024 - 2027. Lý do điều chỉnh vốn đầu tư là do giá đất tăng, bổ sung chi phí rà phá bom mìn, vật nổ và chi phí xây dựng, tư vấn, quản lý dự án…

Được biết, sân vận động mới sẽ được đặt ở gần bệnh viện đa khoa tỉnh, sát cạnh Đại học An Giang. Trong thời gian công trình khởi công, CLB An Giang dự kiến sẽ tiếp tục chọn sân vận động Rạch Giá làm sân nhà để thi đấu tại giải Hạng Nhì Quốc gia mùa sau.

