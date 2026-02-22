Ấn Độ phá vỡ âm mưu khủng bố lớn, bắt 8 nghi phạm

Theo thông tin được công bố liên quan đến âm mưu khủng bố trên, 8 người đã bị lực lượng an ninh Ấn Độ bắt giữ tại bang Tamil Nadu ở miền Nam và Tây Bengal ở miền Đông Ấn Độ. Các phần tử này được cho là nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của tổ chức khủng bố Lashkar-e-Taiba - LeT có trụ sở tại Pakistan và các tổ chức cực đoan có trụ sở tại Bangladesh.

Lực lượng an ninh đã được tăng cường bên ngoài đền Gauri Shankar, gần Pháo đài Đỏ, thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 21/2 sau khi có cảnh báo về âm mưu khủng bố do nhóm Lashkar-e-Taiba (LeT) thực hiện. Ảnh: ANI.

Các nhà điều tra Ấn Độ còn nghi ngờ nhóm này cũng có liên hệ với Cơ quan Tình báo Hải ngoại Pakistan (ISI) và đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công khủng bố lớn ở Ấn Độ dưới sự chỉ đạo của các phần tử nước ngoài.

Theo nguồn tin cảnh sát, đường dây cực đoan này có liên hệ với LeT, và kẻ cầm đầu là một người gốc Kashmir hiện đang điều hành từ Bangladesh. Kẻ cầm đầu được cho là đã được huấn luyện khủng bố ở Pakistan. Cảnh sát cũng tuyên bố đã thu hồi được các video quay bằng điện thoại di động cho thấy nhóm này đã đi thị sát ở một số thành phố, bao gồm cả thủ đô New Delhi chuẩn bị cho một vụ tấn công lớn. Các vụ bắt giữ diễn ra một ngày sau khi các cơ quan an ninh ban bố cảnh báo cao độ trên toàn New Delhi về một âm mưu khủng bố có thể do LeT thực hiện, nhắm mục tiêu vào các địa điểm tôn giáo và di sản đông người ở thành phố.

Các nguồn tin cho biết thông tin cụ thể cho thấy một ngôi đền ở khu vực phố đi bộ Chandni Chowk và khu vực quanh khu Pháp đài Đỏ ở New Delhi có thể nằm trong số các mục tiêu tiềm năng. Các phần tử khủng bố được cho là đang lên kế hoạch tấn công bằng thiết bị nổ tự chế (IED) tại và xung quanh các địa điểm nhạy cảm ở thủ đô của Ấn Độ.

Nhóm này bị chú ý sau khi các áp phích mang tính khiêu khích xuất hiện tại hơn 10 địa điểm trên khắp New Delhi trong những ngày gần đây, bao gồm cả trong mạng lưới tàu điện ngầm. Các áp phích được cho là chứa nội dung kích động và ám chỉ đến khu vực Kashmir. Cuộc điều tra sâu hơn của lực lượng chức năng về nguồn gốc của các áp phích đã dẫn tới việc bắt giữ các đối tượng này.

