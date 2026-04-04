An cư sớm tại Ocean City, gia đình trẻ 'nhẹ gánh' nhờ chính sách lãi suất và ưu đãi hấp dẫn

Cơ hội vàng giúp gia đình trẻ “sang trang”

Vừa lập gia đình, anh Trung Đông đã cân nhắc lợi thế của hơn 10 dự án khác nhau trước khi quyết định chọn Ocean City phía Đông Hà Nội để ra ở riêng. Bên cạnh các tiêu chí về pháp lý, vị trí và hệ tiện ích, yếu tố khiến anh đi đến quyết định cuối cùng lại đến từ chính sách bán hàng.

“Chính sách của Ocean City có lợi hơn hẳn nhiều dự án khác. Nếu không có những ưu đãi này, hành trình sở hữu mái ấm đầu tiên của gia đình tôi chắc chắn sẽ dài hơn rất nhiều”, anh Đông chia sẻ.

Có chủ đầu tư tiếp sức, gia đình trẻ dễ dàng hơn khi hiện thực hoá giấc mơ sở hữu nhà

Trong số các chính sách đang được áp dụng, nổi bật nhất là ưu đãi “5 năm không lo lãi suất” – điểm tựa tài chính đặc biệt giá trị với các gia đình trẻ. Với khoản vay 70% giá trị căn nhà, lãi suất ưu đãi chỉ 3,3%/năm cho kỳ hạn 18 tháng, 5,3%/năm cho 24 tháng và 7,8%/năm cho 36 tháng, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng lãi suất hiện hành tại nhiều ngân hàng.

Đáng chú ý, sau thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi tiếp tục được kiểm soát tối đa 9% trong 24 tháng tiếp theo, phần chênh lệch nếu thị trường vượt “trần” sẽ do Vinhomes chi trả.

Nhờ đó, áp lực tài chính trong 2–3 năm đầu được giảm đáng kể, với chi phí lãi vay chỉ từ 0,28%–0,65%/tháng, giúp ngay cả những gia đình trẻ chưa có nhiều tích lũy vẫn có thể chủ động xoay xở dòng tiền.

Quan trọng hơn, nguy cơ đối mặt với “cú shock dòng tiền” được loại trừ hoàn toàn. Trong bối cảnh không ít người mua nhà đang chịu áp lực khi các gói ưu đãi ngắn hạn kết thúc và lãi suất thả nổi tại nhiều ngân hàng tăng lên 12–14%/năm, chính sách này càng trở thành điểm tựa đáng giá cho quyết định an cư.

Không dừng lại ở bài toán lãi vay, Ocean City tiếp tục gia tăng sức hút với loạt đặc quyền tài chính được thiết kế theo từng nhu cầu sở hữu.

Với những gia đình mong muốn chuyển về ở sớm, mức chiết khấu 12% mang đến lợi ích rất đáng kể, tương đương 5 - 7 năm tích lũy của một gia đình trẻ.

Trong khi đó, những người đã có sẵn nguồn tài chính sẽ được hưởng thêm ưu đãi 7,5% khi thanh toán sớm, mở ra cơ hội sở hữu quỹ căn với mức giá đặc biệt hấp dẫn.

Với quỹ căn hoàn thiện, chủ nhân còn nhận gói quà tặng nội thất 7%, cùng lựa chọn chiết khấu 5% và hỗ trợ 6%/năm trong 3 năm theo chương trình Cam kết tiền thuê, hoặc chiết khấu tới 17% nếu không tham gia.

Gia đình trẻ chọn Ocean City có thể chuyển về ở ngay với nội thất sang trọng, đồng bộ

Đáng chú ý, một trong những ưu đãi mới hấp dẫn nhất là gói “Quà tặng sức khỏe” gồm 1 voucher VIP Vinmec trị giá 100 triệu đồng cho tối đa 6 thành viên và 1 Cash Voucher 100 triệu đồng áp dụng tại bệnh viện Vinmec Ocean Park 2. Đây là điểm cộng rất đáng giá với các gia đình trẻ khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho con nhỏ và cha mẹ ngày càng được ưu tiên.

Theo tính toán, để sở hữu một căn nhà, một người trẻ thường cần tới 20–25 năm tích lũy thu nhập nếu không có hỗ trợ tài chính hoặc các đòn bẩy phù hợp. Tuy nhiên, với tổng giá trị ưu đãi có thể lên tới 1/3 giá trị hợp đồng, giấc mơ sở hữu ngôi nhà đầu tiên tại Ocean City đang trở nên gần hơn bao giờ hết.

“Nhẹ gánh” ở chân sóng, “cất cánh” trong tương lai

Không chỉ giảm áp lực tài chính ở thời điểm hiện tại, lựa chọn Ocean City còn mở ra cơ hội sở hữu tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới. Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn “chân sóng”, đây được xem là thời điểm thuận lợi để an cư ở mặt bằng giá cạnh tranh và đón trước dư địa tăng giá trong trung, dài hạn.

Thực tế, Ocean City đang hội tụ đồng thời nhiều động lực tăng giá mạnh mẽ. Trước hết là sự hoàn thiện liên tục của hệ sinh thái tiện ích, gần đây nhất là sự hiện diện của bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 với tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế 5 sao. Mỗi mảnh ghép mới không chỉ nâng chuẩn sống cho cư dân mà còn tạo lực đẩy trực tiếp lên giá trị bất động sản.

Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 không chỉ nâng tầm chuẩn sống cho cư dân mà còn giúp gia tăng giá trị BĐS khu vực

Bên cạnh đó là làn sóng dịch chuyển dân cư quy mô lớn khỏi khu vực trung tâm Hà Nội theo định hướng quy hoạch dài hạn của Thủ đô. Với quy mô dân số dự kiến chạm ngưỡng 200.000 người trong 2 năm tới, gấp đôi hiện tại, sức cầu an cư tại Ocean City được dự báo tiếp tục gia tăng, tạo nền tảng cho mặt bằng giá thiết lập các mức mới.

Động lực mạnh mẽ hơn nữa đến từ loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ như cầu Ngọc Hồi, cầu Mễ Sở, các tuyến vành đai 3.5, vành đai 4 cùng đại lộ cảnh quan sông Hồng. Khi mạng lưới kết nối liên vùng hoàn thiện, khu Đông Hà Nội sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới và những siêu đô thị đón đầu hạ tầng như Ocean City sẽ lập kỳ tích tăng giá mới.

Với các gia đình trẻ, đây không chỉ là cơ hội an cư sớm nhờ chính sách lãi suất ưu việt và loạt ưu đãi hấp dẫn, mà còn là bước đi tài chính chiến lược để sở hữu một tài sản giàu tiềm năng tăng giá trong chu kỳ mới của thị trường.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: anninhthudo.vn