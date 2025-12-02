Cơ hội cuối sở hữu nhà thấp tầng Ocean City trước khi giá trị tăng vọt

“Phố cổ tương lai” trước bước ngoặt định giá lại

Giá trị bất động sản luôn gắn liền với mức độ hoàn thiện của hạ tầng và tiện ích. Khi một khu đô thị đạt độ chín về vận hành, mật độ cư dân và khả năng kinh doanh, thị trường sẽ bước vào giai đoạn “định giá lại”, cũng là thời điểm giá trị tài sản tăng tốc mạnh mẽ.

Ocean City - đại đô thị biển phía Đông Hà Nội đang đứng ngay tại ngưỡng cửa đó. Nơi đây đã đón cộng đồng đa văn hóa với hơn 90.000 người về an cư, và dự kiến tăng lên 200.000 người trong vài năm tới, hình thành nên một thị trường tiêu dùng nội tại khổng lồ.

Cùng với đó, các điểm đến giao thương, giải trí như Grand World, VinWonders Wave Park, VinWonders Water Park… hút hàng triệu lượt khách mỗi năm, tạo nên nhịp sống nhộn nhịp 365 ngày/năm. Sức sống này mở ra cơ hội vàng để cư dân Ocean City có thể kinh doanh, khởi nghiệp ngay tại nơi mình sống.

Tọa độ siêu kết nối của Ocean City.

Song song, hệ sinh thái tiện ích đã vận hành đồng bộ, từ hệ thống trường học Vinschool, Đại học VinUni, 2 TTTM Vincom Mega Mall, tòa tháp văn phòng thông minh TechnoPark, mạng lưới giao thông xanh VinBus, Xanh SM… vừa kiến tạo chất sống tiện nghi, vừa gia tăng sức hút thương mại cho siêu đô thị.

Đặc biệt, sự bứt phá về hạ tầng giao thông vùng là bảo chứng rõ nhất cho chu kỳ “định giá lại”. Việc hoàn thiện các tuyến giao thông trọng điểm, tiêu biểu là Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, cùng sự thúc đẩy của Vành đai 4 và khởi công các cây cầu mới qua sông Hồng, gồm cầu Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, đã xóa nhòa khoảng cách giữa Ocean City và trung tâm Thủ đô, nâng cao vị thế kết nối liên vùng, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho bất động sản thấp tầng.

“Ocean City đã có hơn 3 năm tích lũy giá trị và chuẩn bị bước vào giai đoạn bùng nổ khi ‘ngòi nổ’ hạ tầng được kích hoạt. Đây chính là yếu tố then chốt giúp thị trường định giá lại toàn bộ tài sản tại Ocean City, đẩy giá trị lên một mặt bằng mới”, ông Vũ Minh Phú, đại diện một sàn tư vấn bất động sản tại Hà Nội, nhận định, đồng thời ví Ocean City ở hiện tại giống như “phố cổ của tương lai”.

Cơ hội cuối sở hữu tài sản sinh lời vượt trội ở “đáy giá trị”

Những nhà đầu tư kỳ cựu như ông Phú coi giai đoạn này là “đáy” của chu kỳ phát triển, cũng là cơ hội cuối để sở hữu tài sản thấp tầng tại Ocean City trước khi giá tăng mạnh. Cơ hội càng hấp dẫn nếu khách hàng và nhà đầu tư biết chớp cơ hội từ chính sách bán hàng hiếm có của chủ đầu tư.

Theo đó, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng giúp khách hàng gần như không chịu áp lực tài chính trong hai năm đầu, cũng là giai đoạn tài sản tăng giá nhanh nhất khi dự án hoàn thiện. Đây là ưu điểm đặc biệt với người mua để ở, vì có thể ổn định cuộc sống mà không phải lo chi phí lãi vay. Với nhà đầu tư, chính sách này giống một “đòn bẩy tài chính” mạnh, cho phép tối ưu tỷ suất sinh lời khi giá trị tài sản tăng nhanh trong lúc chi phí vốn gần như bằng 0.

Thấp tầng Ocean City được thiết kế hiện đại, đa công năng, phù hợp nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng.

Bên cạnh đó, ưu đãi thanh toán sớm lên đến 11% kết hợp cùng chiết khấu dòng tiền 11%/năm tạo nên lợi ích kép hiếm thấy trên thị trường. Đây là chính sách đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng tích sản, muốn chuyển dòng tiền “đứng yên” thành tài sản thấp tầng khan hiếm đi kèm lợi nhuận tức thì.

Trong khi đó, quà tặng tân gia trị giá 3,5% là khoản giá trị cộng thêm thiết thực cho những gia đình đang chuẩn bị an cư. Người mua có thể dùng phần quà này để trang trí nội thất, hoàn thiện cảnh quan hoặc đầu tư vào trải nghiệm sống trong những ngày đầu nhận nhà. Với các nhà đầu tư, đây cũng là khoản hỗ trợ hiệu quả để hoàn thiện mặt bằng kinh doanh.

Đáng chú ý nhất là chính sách “Về ở sớm - Nhận nhà sang, Đón Tết vàng” với chiết khấu 5%. Chính sách này mang lại lợi ích kép giúp người mua vừa nhận ngay không gian sống đã hoàn thiện để kịp tận hưởng mùa lễ hội, vừa giảm trực tiếp chi phí sở hữu tài sản. Với các nhà đầu tư kinh doanh, mức chiết khấu 5% cũng là biên lợi nhuận cộng thêm ngay từ ngày đầu, tạo ưu thế đáng kể trong bài toán khai thác cho thuê.

“Bỏ lỡ cơ hội, sau này muốn mua chỉ có thể tìm hàng trên thị trường thứ cấp với mức giá cao hơn nhiều”, anh Trần Việt Hoàng, một nhà đầu tư vừa xuống tiền tại Ocean City, chia sẻ.

Cũng theo anh Hoàng, khi mặt bằng giá mới được thiết lập, những sản phẩm còn lại của Ocean City sẽ trở thành “hàng độc bản” đúng nghĩa. Đây không chỉ là lúc mua vào tốt nhất những bất động sản thấp tầng đẳng cấp giữa lòng siêu đô thị biển phồn vinh hàng đầu khu vực, mà còn là thời điểm then chốt để nắm giữ một phần tài sản của “phố cổ tương lai” phía Đông Hà Nội.

Nguồn tin: Báo Tin tức