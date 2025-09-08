Ăn cơm kiểu này cực hại sức khỏe, nhiều người không biết vẫn làm hằng ngày

Ăn cơm khi đang quá no hoặc quá đói

Việc ăn cơm khi bụng quá no sẽ khiến hệ tiêu hóa phải làm việc quá tải, gây đầy bụng, khó tiêu, thậm chí dẫn đến các vấn đề về dạ dày. Ngược lại, khi quá đói, cơ thể sẽ hấp thụ dinh dưỡng một cách mất kiểm soát, dễ dẫn đến tăng cân không mong muốn và ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Hãy ăn cơm với lượng vừa đủ, cảm nhận tín hiệu từ cơ thể để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Chia nhỏ bữa ăn trong ngày cũng là một giải pháp hiệu quả.

Ăn cơm "vội vàng" không nhai kỹ

Nhiều người có thói quen ăn cơm rất nhanh, nhai qua loa rồi nuốt. Thói quen này không chỉ khiến thức ăn không được nghiền nát kỹ, làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa mà còn khiến bạn ăn nhiều hơn mức cần thiết do não chưa kịp nhận tín hiệu no. Về lâu dài, nó có thể dẫn đến các bệnh về đường tiêu hóa như đau dạ dày, viêm loét dạ dày. Hãy dành thời gian nhai kỹ từng miếng cơm. Việc nhai kỹ không chỉ giúp tiêu hóa tốt hơn mà còn cảm nhận được hương vị trọn vẹn của món ăn.

Ăn cơm cùng "bạn đồng hành" không lành mạnh

Việc kết hợp cơm với những món ăn "hại sức khỏe ngầm" như đồ ăn chế biến sẵn nhiều dầu mỡ, muối, đường, thực phẩm ôi thiu, hay ăn quá nhiều đồ cay nóng có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể. Đặc biệt, việc ăn cơm với đồ ăn lạ, không hợp vệ sinh còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Ưu tiên các món ăn tươi ngon, giàu dinh dưỡng, được chế biến đơn giản, hạn chế dầu mỡ và gia vị.

Ăn cơm "bất kể thời gian"

Ăn cơm quá muộn vào buổi tối, sát giờ đi ngủ là một thói quen không tốt. Lúc này, cơ thể đã chuẩn bị cho quá trình nghỉ ngơi, việc nạp thêm năng lượng từ cơm sẽ khiến quá trình tiêu hóa bị gián đoạn, dễ gây đầy hơi, khó ngủ, và tích trữ mỡ thừa. Ngược lại, bỏ bữa, đặc biệt là bữa sáng, cũng ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Bạn nên cố gắng ăn cơm vào những khung giờ cố định, tránh ăn quá muộn. Bữa tối nên là bữa ăn nhẹ nhàng và kết thúc trước giờ ngủ ít nhất 2-3 tiếng.

Ăn cơm quá nóng hoặc đã để nguội qua đêm

Ăn cơm nguội, để qua đêm hoặc ăn cơm còn quá nóng đều không tốt cho sức khỏe. Cơm nguội có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, còn cơm quá nóng có thể gây tổn thương niêm mạc miệng, thực quản và dạ dày, tiềm ẩn nguy cơ ung thư thực quản. Nên ăn cơm khi còn ấm. Nếu cơm đã nguội, hãy hâm nóng lại vừa đủ để đảm bảo an toàn và ngon miệng.

