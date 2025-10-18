Việt Nam lọt top 4 quốc gia có nền ẩm thực hàng đầu thế giới

Phở - món ăn không nên bỏ lỡ khi du khách đến Việt Nam.

Ở hạng mục ẩm thực của Giải thưởng Readers’ Choice Awards, Condé Nast Traveller đã yêu cầu độc giả bình chọn những địa điểm có các món ăn thực sự mang đến những kích thích về mặt vị giác.

Kết quả thu được cho thấy sự đồng thuận mạnh mẽ về ý kiến từ công chúng. Hầu hết các nền ẩm thực được vinh danh đều đạt được sự đồng thuận hơn 94% từ những người bình chọn.

Tạp chí Condé Nast Traveller cho rằng, các điểm đến có nền ẩm thực được yêu thích trải rộng khắp các châu lục. Điều này cho thấy không có công thức duy nhất hay chuẩn mực cho những món ăn ngon.

Từ bữa sáng đa dạng, các món ăn đường phố độc đáo đến những bữa tối sang trọng, ẩm thực là thứ không thể bỏ lỡ khi đặt chân đến và khám phá một quốc gia.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, hành trình du lịch dù tuyệt vời đến đâu cũng sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu trải nghiệm vị giác và ẩm thực địa phương. Mỗi món ăn không chỉ được tạo nên bởi hương vị mà còn ẩn chứa câu chuyện của vùng đất, của con người gửi gắm vào từng nguyên liệu, từng công thức được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Với 96,67 điểm, xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng các quốc gia có nền ẩm thực hàng đầu thế giới, ẩm thực Việt Nam được đánh giá cao nhờ nguồn nguyên liệu tươi ngon, phong phú và đa dạng bậc nhất.

Các chuyên gia của Condé Nast Traveller giới thiệu: "Tất cả chúng ta đều đã nhìn thấy những cánh đồng lúa tươi tốt ở Việt Nam. Vì vậy không có gì lạ khi các nguyên liệu ở đặc biệt tươi ngon. Gạo được chế biến đủ kiểu, hiện diện trong vô vàn món ăn quen thuộc: bát cơm nóng hổi, sợi bún, phở mềm mịn hay bánh tráng cuốn dẻo dai… Tất cả đều được kết hợp hài hòa với rau củ, thịt tươi và các gia vị đặc trưng".

Ẩm thực Việt Nam luôn mang đến cho khách du lịch những trải nghiệm chân thực và trọn vẹn. Và mỗi món ăn sẽ "kể" những câu chuyện riêng về đất nước, văn hóa và con người địa phương.

Theo C ục Du lịch Quốc gia Việt Nam, h ành trình du l ịch d ù tuy ệt vời đ ến đ âu c ũng s ẽ kh ông th ể trọn vẹn nếu thiếu trải nghiệm vị gi ác và ẩm thực đ ịa ph ương. M ỗi m ón ăn kh ông ch ỉ đư ợc tạo n ên b ởi h ương v ị m à còn ẩn chứa c âu chuy ện của v ùng đ ất, của con ng ư ời gửi gắm v ào t ừng nguy ên li ệu, từng c ông th ức đư ợc l ưu truy ền qua nhiều thế hệ.

Tạp chí Condé Nast Traveller cho rằng, du khách nào khi đến với Việt Nam cũng sẽ yêu thích ẩm thực từ những gánh hàng rong, chợ nổi miền tây, vài quán nhỏ trong ngõ với giá cả phải chăng đến những nhà hàng sang trọng, tinh tế giữa lòng đô thị.

Ngoài Việt Nam, top 15 quốc gia có nền ẩm thực hàng đầu thế giới theo Condé Nast Traveller còn có: Thái Lan, Italia, Nhật Bản, Tây Ban Nha, New Zealand, Sri Lanka, Hy Lạp, Nam Phi, Peru, Maldives, Colombia, Morocco, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Những quốc gia được vinh danh trong danh sách đều đạt điểm số ấn tượng. Điều này cho thấy ẩm thực có sức hút vô cùng mạnh mẽ. Và mỗi quốc gia đều có cách sáng tạo, chế biến món ăn để khơi dậy hương vị theo cách riêng của mình.

Tác giả: CHIÊU ANH

Nguồn tin: nhandan.vn