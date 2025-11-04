Di sản ẩm thực của nhà sáng lập Cà Mèn vừa qua đời

Chân dung anh Nguyễn Đức Nhật Thuận, nhà khởi nghiệp, sáng lập thương hiệu Cà Mèn. Ảnh: FBNV.

Trên fanpage chính thức, thương hiệu cho biết nhà khởi nghiệp "Thuận Cà Mèn", tên thật Nguyễn Đức Nhật Thuận, qua đời ở tuổi 34 do đột quỵ, chỉ một tháng trước khi Cà Mèn tròn 10 năm tuổi.

Anh Thuận được biết đến trong giới khởi nghiệp và ẩm thực với hành trình từ ước mơ "mang Quảng Trị vào phố" đến khát vọng "mang ẩm thực Việt đi muôn phương".

"Anh đi để lại di sản mang tên Cà Mèn. Đội ngũ sẽ tiếp nối hành trình được gây dựng từ anh, người đã dành cả thanh xuân để đưa văn hoá ẩm thực quê Quảng Trị vào Nam, mang món ngon Việt ra thế giới. Khi quả ngọt sắp thành, anh lại dừng chân bởi số phận", thông báo viết.

Cà Mèn quán tại 27B Hoa Sứ, phường 7, TP.HCM. Ảnh: Tony Nguyen.

"Mang Quảng Trị vào phố"

Sinh ra ở vùng đất lửa Quảng Trị, Nguyễn Đức Nhật Thuận vào TP.HCM học đại học năm 2009.

Sau vài năm đi làm, anh quyết định rẽ hướng, mở một quán nhỏ chuyên món quê trong con hẻm ở quận Tân Phú cũ, lấy tên Cà Mèn, vốn là vật dụng quen thuộc dùng để mang cơm ra đồng cho cha mẹ ngày xưa.

"Ngày bé tôi thường bới cơm bằng cà mèn ra đồng cho ba mẹ. Khi xa quê, tôi ước có thể dùng chính chiếc cà mèn ấy để mang món ăn Quảng Trị vào thành phố", nhà sáng lập Nhật Thuận từng chia sẻ về lý do chọn tên thương hiệu.

Từ quán nhỏ chỉ với vài bộ bàn ghế, Cà Mèn dần được thực khách yêu thích và chuyển về khu Phú Nhuận cũ (nay là phường 7) với không gian khang trang hơn. Thương hiệu cũng dự kiến mở thêm một cơ sở mới trong thời gian tới.

Bánh ướt thịt heo, bún lòng xào nghệ, cháo bột vịt, miến lươn phục vụ thực khách tại TP.HCM. Ảnh: Cà Mèn, Sơn Lương, Mai Thắm.

Quán phục vụ nhiều món đặc sản Quảng Trị như bánh ướt thịt heo, gà kho ném, cháo bột vịt, bún lòng xào nghệ... Trong đó, cháo bột cá lóc, món ăn đậm hương vị quê nhà Hải Lăng (cũ), được thực khách ưa chuộng nhất.

Ở Quảng Trị, món này còn được gọi là cháo vạt giường vì sợi bột dài, dẹt như tấm vạt giường. Để nấu đúng vị, người làm phải cầu kỳ từ khâu chọn cá lóc đồng, ướp nén, tiêu cho thật thấm, rồi um lâu để dậy mùi thơm. Khi nước dùng sôi, cho bột vào canh vừa tay, ăn kèm lá nén, ớt phi, mắm ớt mới "ra chất Quảng Trị".

"Người Quảng Trị xa quê ai cũng thèm món cháo bột cá lóc. Bát cháo cay nồng, thơm nén, dai sợi bột, ngọt vị cá, thứ hương vị không nơi nào có được", anh Thuận từng nói.

"Ông chủ" Cà Mèn Nguyễn Đức Nhật Thuận bên sản phẩm bún lươn xào nghệ, miến lươn đóng gói. Ảnh: FBNV.

Tháng 6/2022, Cà Mèn ra mắt phiên bản đóng gói cháo bột cá lóc, gồm gói bột hút chân không, gói nước sốt và cá lóc đồng nguyên miếng. Sản phẩm bảo quản đông lạnh, giữ trọn hương vị trong 90 ngày, bước ngoặt đưa ẩm thực Quảng Trị vượt khỏi biên giới Việt Nam.

Một năm sau, Cà Mèn xuất khẩu đơn hàng chính ngạch đầu tiên sang Mỹ, rồi mở rộng sang Anh, Australia, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Các sản phẩm được đóng gói sẵn dần đa dạng, từ miến lươn, bún lươn xào nghệ, bánh đa cua, bún bò Huế, bánh canh chả cá, bún cá rô, bún cá ngừ, bún chay đến mì Quảng tôm, mì Quảng cá lóc và hủ tiếu mực.

Hiện các sản phẩm mang hương vị Việt của Cà Mèn đã có mặt tại hơn 1.000 siêu thị, chợ Việt ở Mỹ và nhiều nước khác.

Di sản ẩm thực

Năm 2024, anh Nguyễn Đức Nhật Thuận cùng đội ngũ xuất hiện trên chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 7, kêu gọi 5 tỷ đồng đổi lấy 8,3% cổ phần. Anh công bố doanh thu 12,2 tỷ đồng năm 2023, dự kiến 24 tỷ đồng trong 2024, cùng hợp đồng hàng Tết gần 10 tỷ đồng .

Cà Mèn gây ấn tượng với các nhà đầu tư bởi tinh thần gìn giữ và hiện đại hoá ẩm thực Việt. Dù không đầu tư, Shark Tillman Schulz vẫn hứa hỗ trợ mở rộng phân phối trong hệ thống siêu thị quốc tế của mình.

Anh Nguyễn Đức Nhật Thuận (thứ 2 từ trái qua) đưa thương hiệu Cà Mèn lên chương trình Shark Tank, năm 2024. Ảnh: SharkTank.

Cuối tháng 10, dự án Cà Mèn được Trung ương Đoàn trao giải Nhất cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn 2025.

Đến nay, công ty đã có hơn 400 điểm bán tại hệ thống siêu thị và đại lý trên toàn quốc. Doanh nghiệp sở hữu nhà máy rộng 1.000m2, công suất sản xuất từ 200.000-300.000 sản phẩm mỗi tháng.

Thương hiệu phát triển 3 định dạng sản phẩm. Hộp cứng cho thị trường xuất khẩu, gói nhỏ tiện lợi cho nội địa và hộp retort đang nghiên cứu để kéo dài thời hạn bảo quản ở nhiệt độ thường.

Tác giả: Châu Sa

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn