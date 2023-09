Ai là người gây ra vụ nổ bóng bay khiến nhiều học sinh nhập viện?

Liên quan đến sự việc nổ bóng bay sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc khiến nhiều học sinh phải nhập viện, Trường Tiểu học Yên Phú (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) đã có báo cáo sơ bộ gửi UBND huyện và Phòng GD&ĐT huyện Yên Định.

Theo đó, tại lễ khai giảng hôm nay (5/9), nhà trường đã chuẩn bị 2 chùm bóng bay để hai bên cánh gà (trong đó có nhiều quả bóng bơm khí Hydro-PV). Đến cuối buổi lễ, các học sinh và phụ huynh có lên khán đài, nơi có chùm bóng bay để ra lấy bóng chơi.

Hiện tại tình hình sức khỏe các nạn nhân đã cơ bản ổn định

Cùng lúc đó thầy giáo L.H.C. đi qua trên tay cầm thuốc lá thì không may quệt phải làm bóng bay phát nổ. Hậu quả đã làm 10 em học sinh bị bỏng nhẹ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy, cô giáo đã đưa học sinh đến trạm Y tế xã Yên Phú sơ cứu ban đầu, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định để tiếp tục điều trị.

Trong thời gian điều trị, lãnh đạo UBND huyện Yên Định, Phòng GD&ĐT huyện Yên Định cùng các cơ quan ban ngành của địa phương và các thầy cô giáo đã thăm hỏi, tặng quà động viên các cháu và gia đình.

Các học sinh bị bỏng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định

Trao đổi với PV, bà bà Nguyễn Thị Khuyên - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Yên Định cho biết, sau khi vụ nổ xảy ra thì có 7 cháu xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định, sau đó có thêm 3 cháu cũng xuống để theo dõi và có 1 cháu đã về nhà. Hiện sức khỏe các cháu cũng đã cơ bản ổn định.

“Trong lúc xảy ra vụ nổ thì có rất đông người, có người nói là có 1 phụ huynh cầm thuốc. Sau đó thầy giáo C. có nói rằng lúc đó thầy C. cũng đang cầm thuốc và có lách qua khu vực đó để về lớp. Lúc đó diễn ra rất nhanh, thầy C. đi đến nơi là thấy nó nổ, bản thân thầy C. cũng không chắc chắn có va quẹt hay không.

Bản thân thầy C. cũng bị bỏng, thầy giáo C. cũng đã rất trung thực, có trách nhiệm ngày sau khi sự việc xảy ra. Thực sự đây là một sự việc đáng tiếc, từ khi sự việc xảy ra chúng tôi liên tục cử người túc trực, theo dõi tình hình sức khỏe các cháu, chúng tôi sẽ xem xét, rút kinh nghiệm đối với sự việc này” – bà Khuyên cho biết thêm

Ông Phạm Văn Bằng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định thông tin, theo đánh giá sơ bộ ban đầu 7 cháu bị bỏng ở những mức độ khác nhau từ 1, 2, 3 do trong bóng bay có chứa khí Hydro: "Các cháu bị bỏng khô nên phải theo dõi vài ngày mới đánh giá chính xác mức độ bỏng được. Vết thương chủ yếu ở tay, mặt, chân. Sức khỏe, tâm lý của các cháu hiện tại cơ bản ổn định".

Tác giả: Quốc Huy

Nguồn tin: Báo Công lý