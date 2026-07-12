Việt Nam vào top 7 Olympic Vật lý quốc tế

Kết quả được Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố trưa 11/7.

Bốn học sinh giành huy chương vàng gồm Vũ Nguyên Nguyên (lớp 11, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Nguyễn Nhật Minh (lớp 11, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), Tạ Ngọc Minh (lớp 12, THPT chuyên Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (lớp 12, THPT chuyên Lê Hồng Phong, Ninh Bình).

Trong đó, Nguyên Nguyên và Nhật Minh đạt điểm tuyệt đối 30/30 trong bài thi lý thuyết. Cách đây hai năm, cả hai từng là thủ khoa thi lớp 10 chuyên Lý ở ngôi trường đang theo học.

Lê Duy Khánh (lớp 11, THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) giành huy chương bạc.

Với kết quả này, Bộ cho biết Việt Nam nằm trong top 7 đội tuyển dẫn đầu IPhO 2026. Đây cũng là thành tích cao nhất của học sinh Việt tại các kỳ IPhO.

Năm 2017, đoàn Việt Nam từng đạt 4 huy chương vàng và một huy chương bạc, nhưng không có hai học sinh đạt tuyệt đối như năm nay. Ba năm gần đây, học sinh Việt Nam thường đạt 1-2 huy chương vàng.

"Kết quả năm nay thể hiện nền tảng kiến thức vững chắc, năng lực tư duy giải quyết vấn đề xuất sắc, và bản lĩnh của học sinh Việt Nam tại một trong những kỳ thi khoa học quốc tế có yêu cầu chuyên môn cao nhất, ở lứa tuổi trung học", Bộ nhận định.

Cùng đó, Bộ thấy rằng việc có 3 trên 5 học sinh đang học lớp 11 cho thấy tiềm năng, tính kế thừa và chiều sâu của lực lượng học sinh giỏi Vật lý, tạo nền tảng thuận lợi cho công tác phát hiện, bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ trong thời gian tới.

Đoàn học sinh Việt Nam cùng các giáo viên hướng dẫn tại IPhO 2026. Ảnh: MOET

Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 56 (IPhO 2026) được tổ chức tại Colombia từ ngày 4 đến 12/7, với 381 học sinh đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thí sinh phải thi lý thuyết và thực nghiệm, mỗi bài trong 5 tiếng, để đánh giá toàn diện kiến thức, tư duy phân tích, năng lực giải quyết vấn đề và kỹ năng thực hành Vật lý.

Việt Nam dự IPhO từ năm 1981, tính cả năm 2026 đã giành tổng 49 huy chương vàng, 59 huy chương bạc, 49 huy chương đồng và 18 bằng khen.

Tác giả: Thanh Hằng

Nguồn tin: vnexpress.net